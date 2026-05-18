di Mohame Lamine Dabo

Folta partecipazione al teatro Arbostella: emozioni e applausi per il “Live Stream Fest” e per il musical “Trotula, la prima dottoressa”

Folta partecipazione ed entusiasmo, ieri, sabato 16 maggio 2026, presso il Teatro Arbostella, per l’evento “Talenti senza barriere”, organizzato dall’APS Musikattiva con il patrocinio del Settore Politiche Sociali del Comune di Salerno e dell’Ambito S5, nell’ambito del finanziamento PON Metroplus Città Intermedie. L’iniziativa ha registrato la presenza di circa 100 partecipanti, confermandosi un importante momento di aggregazione culturale, artistica e sociale per il territorio salernitano. L’evento si è articolato in due momenti principali, entrambi caratterizzati da grande coinvolgimento emotivo e da un forte messaggio inclusivo.

La prima parte della serata è stata dedicata alla finale del “Live Stream Fest”, il festival musicale promosso da Musikattiva che ha visto esibirsi sei giovani finalisti davanti a un pubblico caloroso e a una giuria di grande prestigio composta da musicisti di riconosciuta esperienza nazionale quali Nello Giudice, Max Dale ed Espedito De Marino.

Al termine delle esibizioni sono stati premiati:

“Caffé d’autore” – primo posto;

Nicholas Porto – secondo posto;

Alessia D’Angelo – terzo posto;

“Reefknot” – premio della giuria popolare;

Maria Pia Cirillo – premio della critica.

La seconda parte dello spettacolo ha rappresentato il cuore sociale ed emotivo della manifestazione, con la messa in scena del musical “Trotula, la prima dottoressa”, interpretato dalla prima compagnia teatrale inclusiva fondata da Musikattiva grazie all’impegno dei maestri Francesco Criscuolo e Alessandra D’Onofrio. La compagnia, composta da ragazzi diversamente abili e volontari, ha dato vita a uno spettacolo intenso e coinvolgente, capace di fondere arte, storia e inclusione sociale. Attraverso musica, teatro e danza, il musical ha reso omaggio alla Scuola Medica Salernitana e alla storia millenaria della città di Salerno, offrendo al pubblico un messaggio forte di partecipazione, valorizzazione delle differenze e abbattimento delle barriere sociali e culturali.Particolarmente significativo è stato il lavoro svolto da Musikattiva nel valorizzare le capacità e le unicità di ogni partecipante, trasformando le diversità in un autentico punto di forza artistico e umano. Il progetto ha dimostrato concretamente come percorsi basati su musica, teatro e danza, possano favorire inclusione sociale, crescita personale e integrazione, offrendo ai partecipanti uno spazio di espressione, condivisione e protagonismo.

“Talenti senza barriere” si conclude, dunque, con un bilancio estremamente positivo: una serata di spettacolo, cultura e sensibilizzazione che ha saputo coinvolgere il pubblico, valorizzare i giovani talenti e promuovere con forza i valori dell’inclusione e della partecipazione attiva. L’evento ha rappresentato un esempio concreto di come l’arte possa diventare uno strumento di coesione sociale, capace di unire persone, emozioni e storie diverse in un unico grande messaggio di solidarietà e integrazione.

Le attività di Musikattiva non finiscono qui: giovedì 21 maggio alle ore 18, infatti, l’associazione ospiterá, presso gli spazi dell’Hub Arbostella, la Masterclass gratuita di Ramon Montagner, noto batterista e percussionista di fama mondiale, turnista di Eros Ramazzotti, affiancato da Cristian Rago, uno dei percussionisti più interessanti della nuova scena italiana.

Per visionare immagini e video di Talenti senza Barriere>>>

https://we.tl/t-NNMq8fSR67ZHM295

Con preghiera di massima divulgazione,

L’Ufficio Stampa – [email protected]