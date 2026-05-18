Mercato San Severino, arrestato 41enne per droga: sequestrati due panetti di hashish
L’uomo è stato fermato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia locale: in suo possesso circa 86 grammi di hashish
L’operazione è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia locale
I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino hanno proceduto all’arresto di un uomo di 41 anni con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.
L’episodio risale allo scorso 16 maggio, quando i militari dell’Arma, nel corso delle attività di controllo del territorio, avrebbero individuato l’uomo in possesso di due panetti di hashish per un peso complessivo di circa 86 grammi.
Il sequestro della sostanza stupefacente
Secondo la ricostruzione della Polizia Giudiziaria operante, la sostanza stupefacente sarebbe stata detenuta con finalità di spaccio.
L’arresto è stato eseguito a Mercato San Severino dai Carabinieri della locale Compagnia nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto dello spaccio di droga sul territorio.
Restano in corso gli ulteriori accertamenti da parte degli investigatori per chiarire eventuali ulteriori elementi legati alla vicenda.
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