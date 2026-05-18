Ex Torre Angellara, restyling quasi completato: ospiterà una scuola alberghiera

di Marisa Fava

La struttura di via Clark sarà destinata alla formazione e ai servizi di accoglienza turistica

Procedono verso la conclusione i lavori di restyling dell’ex Torre Angellara, storica struttura situata in via Clark, nella zona orientale di Salerno.

L’intervento rientra nell’ambito del recupero degli immobili pubblici legati agli itinerari storici cittadini e consentirà di restituire alla comunità uno spazio di particolare valore paesaggistico e culturale.

Una scuola di formazione alberghiera fronte mare

Una volta completato il recupero, la struttura ospiterà una scuola di formazione alberghiera, accompagnata da attività dedicate ai servizi di accoglienza per i turisti.

L’ex Torre Angellara si sviluppa su due livelli ed è dotata di un suggestivo terrazzo fronte mare, elemento che contribuirà a valorizzare ulteriormente il progetto di rilancio dell’area.

Recupero del patrimonio storico cittadino

L’obiettivo dell’intervento è quello di recuperare e rifunzionalizzare uno degli immobili storici del territorio, creando nuove opportunità legate alla formazione professionale e alla promozione turistica della città.

Con il completamento dei lavori ormai vicino, la struttura si prepara a diventare un nuovo punto di riferimento per l’accoglienza e la formazione nel settore alberghiero a Salerno.