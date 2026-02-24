Capaccio Paestum, presunto tentativo di adescamento: studente denuncia una coppia

di Marisa Fava

Attimi di tensione nella mattinata di ieri a Capaccio Paestum, dove sarebbe stato segnalato un presunto tentativo di adescamento ai danni di un minorenne. L’episodio, stando al racconto del giovane coinvolto, riguarda uno studente residente ad Albanella che avrebbe condiviso sui social quanto accaduto mentre era in attesa del pullman per rientrare a casa.

La segnalazione: “Mi hanno invitato a salire in auto”

Secondo la versione riferita dallo studente, una coppia a bordo di un’auto si sarebbe fermata nei pressi della fermata proponendogli di salire a bordo con il pretesto di fargli “provare a guidare”. Il ragazzo avrebbe percepito subito qualcosa di anomalo e avrebbe rifiutato, mostrando esitazione.

Momenti concitati e l’intervento di una donna

È a quel punto che, sempre in base al racconto pubblicato online, la situazione sarebbe precipitata: il minorenne sarebbe stato afferrato e spinto con forza verso l’auto, finendo anche a terra durante la colluttazione. Determinante l’intervento di una donna di Albanella che, notando la scena, sarebbe intervenuta facendo allontanare la coppia.

Polizia municipale e denuncia ai carabinieri

Dopo aver verificato le condizioni del ragazzo, la donna lo avrebbe accompagnato alla stazione mobile della polizia municipale collocata di fronte al Liceo Statale “Piranesi”, dove è stata fornita una prima ricostruzione dell’accaduto. Poco dopo sarebbero arrivati anche i genitori, che insieme al figlio si sono recati presso la locale stazione dei Carabinieri per formalizzare una denuncia.

Sulla vicenda sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica e risalire all’identità della coppia segnalata. L’episodio ha generato preoccupazione tra le famiglie del territorio, riportando l’attenzione sulla sicurezza nelle aree frequentate quotidianamente da studenti e pendolari.