Albanella, ore d’ansia per un uomo scomparso: Vigili del Fuoco impegnati nelle ricerche da oltre 24 ore

di Redazione ZON

Proseguono senza sosta le ricerche di un uomo residente a Battipaglia, scomparso da ieri mattina. L’allarme è scattato intorno alle ore 6, quando la madre, non vedendo rientrare il figlio, ha denunciato la sua scomparsa alle autorità.

Le operazioni di ricerca si stanno concentrando in località San Cesareo, nel territorio di Albanella, dove una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli è al lavoro senza sosta, supportata da personale SAPR specializzato nella conduzione di droni, operatori TAS (Topografia Applicata al Soccorso) e da un’Unità di Comando Locale per il coordinamento degli interventi.

Sul posto sono presenti anche i carabinieri e i sanitari del 118, pronti a intervenire in caso di necessità. Al momento non sono ancora chiare le cause dell’allontanamento e tutte le ipotesi restano aperte.

Le ricerche, ormai in corso da oltre 24 ore, continuano a ritmo serrato con l’obiettivo di ritrovare al più presto l’uomo e fare chiarezza sulla sua scomparsa.