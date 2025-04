Mercato San Severino, donna trovata morta in casa: disposta l’autopsia

di Redazione ZON

Resta avvolta nel mistero la morte della 42enne rinvenuta priva di vita nella sua abitazione di Mercato San Severino la notte di Pasqua. La Procura di Nocera Inferiore ha affidato ieri pomeriggio l’incarico al medico legale per l’autopsia, che sarà determinante per chiarire le cause del decesso. I risultati sono attesi entro novanta giorni.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti ci sono sia la morte naturale che quella conseguente ad altro reato. Non si esclude neppure una possibile overdose, e si procede anche per assunzione di stupefacenti. Un elemento che complica ulteriormente il quadro è la scomparsa del cellulare della donna, circostanza che ha fatto scattare anche un’indagine per furto.

La vittima non dava più notizie di sé da alcuni giorni. A lanciare l’allarme è stata un’amica, che non riusciva a contattarla. Quando i soccorsi sono intervenuti, hanno trovato il corpo con segni sospetti sul collo: saranno gli esami medico-legali a stabilire se si tratta di tracce compatibili con una causa naturale o con un’azione violenta. Tutte le ipotesi restano aperte.



Fonte: SalernoToday