Incendio nell’area ex Salid a Salerno, Pecoraro: “Episodio grave, vanno accertate responsabilità”

di Marisa Fava

«Un episodio grave, su cui è necessario accertare responsabilità e procedere con azioni concrete». È quanto ha dichiarato l’assessore regionale all’Ambiente C. P. in merito all’incendio divampato domenica sera nell’area dell’ex Salid, a Salerno, dove – secondo quanto riferito – erano depositate abusivamente mascherine risalenti al periodo dell’emergenza Covid.

Il rogo ha interessato la zona in cui erano accumulati i materiali, mandando in fumo migliaia di mascherine di plastica.

“Criticità nota da tempo: serve chiarezza”

P. ha rimarcato come l’accaduto riporti al centro una criticità conosciuta da tempo: «Una situazione che impone responsabilità, chiarezza e azioni concrete», evidenziando la necessità di superare «una condizione di abbandono che non è più tollerabile» e di procedere con decisione alla messa in sicurezza dell’area.

«Sono in corso le verifiche necessarie, anche sul piano ambientale, per accertare le cause dell’incendio e valutare eventuali conseguenze», ha aggiunto, sottolineando l’importanza di garantire «massima trasparenza» sull’intera vicenda.

Ringraziamenti a Vigili del Fuoco e ARPAC

Nella nota, l’assessore ha ringraziato le operatrici e gli operatori dei Vigili del Fuoco per l’intervento tempestivo e la professionalità dimostrata, che ha consentito di contenere l’incendio ed evitare conseguenze più gravi per persone e territorio.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche ai tecnici dell’ARPAC, intervenuti già dalla serata di domenica e per tutta la mattinata successiva per effettuare campionature e valutazioni sulla qualità dell’aria, assicurando il monitoraggio ambientale nella fase più delicata.