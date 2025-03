Baronissi ricorda le vittime del Covid-19: bandiere a mezz’asta in segno di lutto

di Redazione ZON

In occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del COVID-19, il Comune di Baronissi ha scelto di rendere omaggio alle persone scomparse a causa del virus abbassando le bandiere a mezz’asta. Un gesto simbolico per onorare chi ha perso la vita e chi ha combattuto in prima linea durante l’emergenza sanitaria.

Il ricordo della comunità

A Baronissi, il Covid-19 ha lasciato un segno profondo, con 30 vittime, un numero che rappresenta il dolore e la resilienza della comunità. Il 18 marzo diventa così un momento di riflessione collettiva su uno dei capitoli più difficili della storia recente.

Un’occasione per rinnovare il valore della solidarietà e della prevenzione, stringendosi nel ricordo di chi non c’è più e nel riconoscimento di chi ha affrontato l’emergenza con coraggio e dedizione.