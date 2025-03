Scontro frontale a Castellabate: due feriti sulla Via del Mare

di Redazione ZON

Momenti di paura questa mattina a Castellabate, lungo la Via del Mare, dove due auto, una Renault Megane e una Peugeot 2008, si sono scontrate frontalmente per cause ancora da chiarire. A seguito del violento impatto, la Peugeot è finita fuori strada.

I Soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato assistenza ai due conducenti, entrambi residenti a Montecorice. I feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania per accertamenti e cure.

Intanto, i carabinieri stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.