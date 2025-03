Giubileo Diocesano dei Docenti e del Personale della Scuola e dell’Università

di Redazione ZON

Si terrà il 21 marzo 2025, un nuovo appuntamento Giubilare per la nostra Arcidiocesi che coinvolgerà docenti e personale del mondo della Scuola e dell’Università. A promuoverlo, il Servizio Diocesano Insegnanti di Religione, in collaborazione con la Pastorale Scolastica, la Pastorale Universitaria e gli Uffici Cultura e Arte, Liturgico e delle Comunicazioni Sociali, sotto il coordinamento dell’Ufficio per il Giubileo.

Tre, i momenti in programma: un breve pellegrinaggio verso la Cattedrale, partendo dal Santuario Maria S.S. di Constantinopoli, poi una riflessione e un approfondimento culturale, guidati da due docenti, precisamente dal prof. Marco Erba e dal prof. Marco Pio D’Elia. E, infine, una Liturgia della Parola presieduta dall’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi.

“Se c’è una realtà che sta particolarmente a cuore a Papa Francesco e alla Chiesa, in questo tempo, è quella dell’educazione delle giovani generazioni, in un tempo in cui la sfida educativa costituisce un’urgenza prioritaria a cui rispondere – ha osservato S.E. Monsignor Andrea Bellandi – «Perché è attraverso l’educazione che l’essere umano raggiunge il suo massimo potenziale e diviene un essere consapevole, libero e responsabile. Pensare all’educazione è pensare alle generazioni future e al futuro dell’umanità; è pertanto qualcosa di profondamente radicato nella speranza e richiede generosità e coraggio» (Papa Francesco).

Oggi siamo chiamati a dare vita ad un nuovo patto educativo che coinvolga persone e istituzioni e che sappia mettere al centro la persona nella sua unicità e nella sua capacità di intessere relazioni sane con gli altri e il mondo circostante, promuovendo i veri valori umani in una prospettiva interculturale e interreligiosa”, ha osservato l’Arcivescovo.

“Rivolgo un caloroso invito a tutti i docenti e al personale della scuola e dell’università a partecipare al Giubileo Diocesano a loro dedicato. – ha aggiunto Don Leandro D’Incecco, Direttore dell’Ufficio Scuola della Diocesi di Salerno – Questo evento non è pensato esclusivamente per i credenti, ma per tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza di crescita, confronto e arricchimento. Sarà un momento di formazione che intreccia l’arte, la cultura e la spiritualità, un’opportunità per riflettere insieme sul valore dell’educazione e sul ruolo della speranza nella nostra missione di insegnanti ed educatori”.

Di seguito il programma della giornata:

Ore 15.30: Raduno in piazza Sant’Agostino – Salerno

Ore 16: Saluto e preghiera iniziale guidata da S.E. Mons. Alfonso Raimo nel santuario di Maria SS. di Costantinopoli (Chiesa di Sant’Agostino)

Pellegrinaggio verso la Cattedrale

Ore 16.30: Relazioni

Prof. Marco Pio D’Elia, docente e vice direttore Ufficio Diocesano Cultura e Arte: “I segni di Speranza nell’arte della Cattedrale di Salerno”

Prof. Marco Erba, docente e scrittore: “La Speranza: il passaggio dall’istruzione all’educazione”