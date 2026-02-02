Baronissi, ITS NewTechsi Academy: formazione e lavoro con il corso AI & Business Management
Occupazione al 90% dopo il diploma: ancora posti disponibili per il percorso sull’intelligenza artificiale applicata al business
Nel territorio della Valle dell’Irno cresce e si consolida una realtà formativa capace di offrire opportunità concrete ai giovani: l’ITS NewTechsi Academy, Istituto Tecnico Superiore orientato alle competenze richieste dal mondo del lavoro e dai settori dell’innovazione.
Gli ITS rappresentano oggi uno dei canali più efficaci di collegamento tra formazione e imprese. Secondo i dati più diffusi sul sistema ITS, circa il 90% dei diplomati risulta occupato a un anno dal conseguimento del titolo, spesso in ambiti ad alta specializzazione.
In questo scenario si inserisce il corso AI & Business Management, dedicato all’applicazione dell’intelligenza artificiale ai processi aziendali e alla gestione d’impresa. Il percorso mira a formare figure professionali in grado di interpretare la trasformazione digitale, unendo competenze tecnologiche e manageriali sempre più richieste dal mercato.
Al momento risultano ancora disponibili posti per l’accesso al corso, un’occasione per chi desidera acquisire competenze avanzate e immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, attraverso una formazione pratica e orientata all’innovazione.