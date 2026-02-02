Carnevale di Sarno, incidente durante la sfilata: bambina ferita, stop agli eventi

Oltre alla minore, anche due adulti avrebbero riportato lievi conseguenze: dopo gli accertamenti medici e le cure per escoriazioni, sarebbero stati dimessi nelle ore successive.

La bambina è stata soccorsa dal personale del 118 con il supporto della Protezione Civile e trasportata inizialmente all’ospedale di Nocera Inferiore. Successivamente è stata trasferita all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove è attualmente ricoverata per una frattura agli arti inferiori.

Sull’accaduto sono in corso verifiche da parte delle forze dell’ordine per chiarire l’esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità.

A seguito dell’incidente, il sindaco ha disposto la sospensione immediata delle iniziative previste per la giornata, in attesa degli approfondimenti necessari e delle valutazioni sul rispetto degli standard di sicurezza.