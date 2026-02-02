Torrione, transenne manomesse sul lungomare: appello a rispettare l’area a rischio

A segnalare l’accaduto è l’associazione Torrione Eventi APS, che riferisce come tra la serata di ieri e la giornata di oggi siano stati notati componenti rimossi e manomessi del transennamento, circostanza emersa durante le attività di monitoraggio sul verde pubblico.

Le transenne, precisano i promotori della segnalazione, non hanno una funzione meramente “delimitativa”, ma rappresentano un presidio di sicurezza indispensabile per impedire l’accesso a un’area considerata potenzialmente pericolosa. La rimozione anche parziale delle barriere può esporre chiunque frequenti la zona a rischi concreti.

Per questo viene rivolto un appello alla cittadinanza affinché vengano rispettate le misure predisposte, evitando qualsiasi intervento improprio sulle barriere e contribuendo alla tutela di uno spazio pubblico.

Il segretario dell’associazione, in raccordo con Volontariato Verde Pubblico, segnala inoltre che episodi simili si sarebbero già verificati in passato e chiede un potenziamento dei controlli per prevenire ulteriori atti vandalici e garantire il rispetto delle prescrizioni di sicurezza.