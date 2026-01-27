Torrione, cede il Lungomare: collassa un tratto dei Giardini del Mandorlo

Il cedimento si è verificato in prossimità dell’area verde dedicata alla memoria della piccola Asia e agli Amici del Mandorlo. Il manto ha mostrato segni di instabilità evidenti: crepe, fessurazioni e avvallamenti che nel tempo avevano alimentato timori tra residenti e frequentatori del Lungomare.

L’episodio riaccende l’attenzione sulle condizioni strutturali dell’intero tratto costiero, già sotto osservazione dopo il recente collasso del vicino pattinodromo. Proprio nel corso della giornata, alcune criticità erano state nuovamente portate all’attenzione dell’amministrazione comunale da parte di realtà associative locali, che avevano segnalato il rischio di un possibile cedimento lungo il percorso pedonale.

Ora si attendono verifiche tecniche approfondite e interventi mirati per garantire la sicurezza dell’area e prevenire ulteriori episodi simili.