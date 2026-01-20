Salerno, furti notturni: rubata la cassa di un bar tra via Velia e Lungomare

di Marisa Fava

Torna alta l’attenzione sul tema della sicurezza a Salerno. Nelle ultime ore si sono registrati nuovi episodi di microcriminalità, con segnalazioni che riguardano non solo la zona orientale, ma anche alcune aree centrali della città.

Tra i casi emersi, il furto della cassa in un bar situato tra via Velia e Lungomare Trieste, a pochi passi dal Corso e da piazza Flavio Gioia. Un colpo avvenuto durante la notte, che riaccende il dibattito su controlli e prevenzione nei punti più frequentati.

Altri episodi tra Mariconda e via Maiuri

La stessa nottata sarebbe stata segnata anche da ulteriori interventi: un furto all’interno di un salone di bellezza a Mariconda e un nuovo raid contro le auto in sosta, con danni segnalati a quattro vetture in via Maiuri.

Gli accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dei fatti e verificare eventuali collegamenti tra i diversi episodi. Intanto, tra residenti e commercianti cresce la richiesta di maggiore presenza e vigilanza nelle ore serali e notturne.