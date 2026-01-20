Eboli, grave incidente stradale: bambino in condizioni critiche, il padre positivo all’alcol test

di Marisa Fava

Restano gravi le condizioni di un bambino di otto anni rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nella serata di sabato lungo una strada provinciale del territorio di Eboli. Il minore viaggiava a bordo dell’auto guidata dal padre, risultato positivo all’alcol test.

L’uomo, residente nel comprensorio della Piana del Sele, dovrà rispondere di guida in stato di ebbrezza e di diverse violazioni al Codice della strada. Per lui è scattata la denuncia a piede libero, come previsto dalla normativa vigente.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, nell’incidente non sarebbero stati coinvolti altri veicoli. L’autovettura, una Fiat 500, sarebbe improvvisamente uscita di strada per cause ancora in fase di accertamento, andando a schiantarsi contro un palo ai margini della carreggiata.

Indagini in corso

Il bambino è stato soccorso e trasferito in ospedale, dove resta ricoverato in condizioni definite critiche. Gli accertamenti proseguono per stabilire eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza stradale.