Disagi sulla linea ferroviaria San Severino–Salerno: corsa cancellata per guasto tecnico

di Marisa Fava

Mattinata complicata per i pendolari che utilizzano la linea ferroviaria tra Mercato San Severino e Salerno, a causa di un guasto tecnico che ha provocato la soppressione di una corsa nelle prime ore della giornata.

L’origine del disservizio è riconducibile a un’anomalia a un passaggio a livello lungo la tratta, che ha causato l’arresto di un convoglio nei pressi della stazione di Lancusi di Fisciano L’inconveniente ha compromesso la regolare circolazione ferroviaria, generando ripercussioni a catena su più collegamenti programmati.

Per contenere i disagi, il materiale rotabile rimasto fermo è stato successivamente riutilizzato per coprire una corsa di rientro verso Salerno, mentre il treno previsto in partenza da Mercato San Severino non ha potuto effettuare il servizio, risultando di fatto cancellato.

I tecnici sono intervenuti sull’infrastruttura per ripristinare la piena funzionalità e consentire il graduale ritorno alla normalità del traffico ferroviario.