Oroscopo Paolo Fox oggi, 21 gennaio 2026: previsioni segno per segno

di Redazione ZON

La giornata di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026, si apre sotto l’influsso di movimenti astrali che invitano alla riflessione e all’equilibrio. L’oroscopo di Paolo Fox accompagna tutti i segni zodiacali tra scelte importanti, chiarimenti nei rapporti e nuove prospettive sul lavoro. Scopri cosa riservano le stelle per amore, carriera e fortuna, segno per segno.

🔥 Ariete

Giornata con voglia di riscatto personale e di dimostrare il tuo valore. In amore potresti cercare sincerità e rispetto; sul lavoro, sei determinato ma evita di agire d’impulso quando serve collaborazione.

🐂 Toro

Periodo di ricostruzione: stai consolidando le tue basi. Lentamente ma con decisione potresti vedere risultati importanti, soprattutto se metti ordine nelle questioni pratiche e finanziarie.

👯 Gemelli

Hai una marcia in più: idee e iniziativa ti accompagnano. In amore, sii chiaro nei tuoi sentimenti; sul lavoro, attenzione a non disperdere energie su troppi fronti.

🦀 Cancro

Ottimo momento per le relazioni sociali: potresti rafforzare alleanze e amicizie. Le stelle favoriscono i contatti e la costruzione di nuove opportunità.

🦁 Leone

Qualche tensione del passato potrebbe riaffiorare, ma hai l’occasione di chiudere capitoli inutili e preparare il terreno per un periodo più favorevole (in arrivo dopo San Valentino). Equilibrio tra esprimere quello che provi e ascoltare chi ti sta accanto è fondamentale.

🌾 Vergine

Giornata pratica e produttiva: è il momento giusto per sistemare ciò che era rimasto in sospeso. In amore, spontaneità può alleggerire l’intesa.

⚖️ Bilancia

Belle iniziative in corso che possono aiutarti a superare ostacoli. Dialogo e diplomazia saranno preziosi, anche con persone del passato.

🦂 Scorpione

Buon recupero generale anche se all’inizio la giornata può sembrare un po’ confusa. Nel lavoro, meglio non pretendere tutto subito: pazienza e metodo ti avvantaggiano.

🏹 Sagittario

Sensazione di cambiamento dentro e fuori: in amore desideri stimoli nuovi e connessioni sincere. Sul lavoro, nuove collaborazioni possono emergere, ma serve concretezza oltre al sogno.

🐐 Capricorno

Amore a gonfie vele: i pianeti favoriscono i sentimenti e le relazioni. Sul lavoro, approccio deciso e lungimirante ti porterà benefici, soprattutto se affronti progetti con attenzione.

🌊 Acquario

Hai una bella concentrazione di pianeti favorevoli: puoi finalmente risolvere problemi che ti infastidivano. Nei sentimenti, lascia spazio ai sentimenti e alle connessioni profonde.

🐟 Pesci

È un giorno in cui sensazioni e intuizioni giocano un ruolo importante. La gestione delle emozioni e un approccio equilibrato ti aiutano a fare progressi sia nei rapporti sia nel lavoro.