Raid vandalico a Salerno: pneumatici squarciati vicino piazza Casalbore

di Marisa Fava

Raid vandalico nella notte a Salerno, nei pressi di piazza Casalbore, dove diverse auto parcheggiate sono state prese di mira da ignoti.

Secondo quanto emerso, i proprietari dei veicoli hanno trovato gli pneumatici squarciati, segno evidente di un’azione volontaria. L’episodio si è verificato tra via Zenone e via Pellecchia, a pochi passi dalla piazza.

La denuncia del Comitato di quartiere

A segnalare quanto accaduto è stata Laura Vitale, presidente del Comitato di Quartiere San Francesco, che ha espresso preoccupazione per il ripetersi di episodi simili nella zona.

Non si tratterebbe, infatti, di un caso isolato. Il Comitato chiede un maggiore controllo del territorio e l’individuazione dei responsabili, al fine di prevenire nuovi atti vandalici.

Allarme sicurezza in zona

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza urbana in un’area centrale della città, frequentata quotidianamente da residenti e attività commerciali.

I cittadini auspicano interventi concreti per garantire maggiore vigilanza e tutelare i veicoli in sosta, sempre più spesso bersaglio di atti vandalici.