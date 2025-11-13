Recuperata escursionista ferita alla Molpa: intervento della Guardia Costiera di Palinuro
Operazione serale coordinata dall’Ufficio Circondariale Marittimo dopo la richiesta di soccorso del 118
Nella tarda serata di ieri il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro è intervenuto in seguito a una richiesta di supporto trasmessa dal 118. La segnalazione riguardava una turista che aveva riportato un infortunio durante un’escursione nei pressi della spiaggia della Molpa, nel territorio di Palinuro (SA).
A causa delle difficoltà di raggiungimento via terra, si è reso necessario l’impiego dei mezzi navali della Guardia Costiera. Dopo aver ricevuto le prime cure dal personale sanitario presente sul posto, la donna è stata imbarcata sul battello GC B148 e trasferita rapidamente al porto di Palinuro.
Da qui è stata affidata ai sanitari per il successivo trasporto verso l’ospedale di Vallo della Lucania (SA), dove ha potuto ricevere ulteriori accertamenti e assistenza medica. L’intervento si è concluso in sicurezza grazie al coordinamento tra Guardia Costiera e operatori del servizio di emergenza.