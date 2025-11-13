Salerno, Piazza S.Francesco ripulita

di Redazione ZON

Dopo l’intervento in piazzetta Bolognini, questa volta i lavori hanno riguardato piazza San Francesco. Questa mattina diverse squadre di Salerno Pulita sono entrate in azione nell’area verde situata di fronte al Liceo Tasso, una zona da tempo degradata, invasa dai rifiuti e quasi del tutto priva di vegetazione.

L’operazione, particolarmente approfondita, ha permesso di restituire un aspetto più curato alla piazza. Gli operai hanno innanzitutto rimosso accumuli di immondizia, poi hanno rimesso in ordine le aiuole — ormai ridotte a poca cosa — e sono intervenuti anche sul sistema di irrigazione, ripristinandone il funzionamento per favorire la ricrescita del manto erboso.