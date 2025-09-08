Salerno, torna l’appuntamento con i centri di raccolta e riuso mobile di Salerno Pulita

di Redazione ZON

A partire da sabato 13 settembre, tornano gli appuntamenti con il Centro mobile di raccolta e riuso di Salerno Pulita, l’iniziativa che va incontro alle esigenze di quanti non possono recarsi ai centri di raccolta comunale “Fratte” e “Arechi”, perché non muniti di auto o perché anziani. Il primo appuntamento si terrà nel quartiere Mercatello, in via Leucosia, dalle 9:00 alle 12:30. Con un camion appositamente allestito, ogni sabato mattina, per dodici tappe, fino al 29 novembre, dalle ore 9 alle ore 12.30, personale di Salerno Pulita sarà in un quartiere della città a disposizione degli utenti. Sarà possibile conferire piccoli apparecchi elettrici ed elettronici, tessili, pile esauste, farmaci scaduti, olio di frittura (in bottiglie di plastica con tappo ben avvitato) ed effettuare prenotazioni per il ritiro gratuito di ingombranti.

Anche al Centro raccolta mobile, se muniti della card di Salerno Pulita, sarà possibile ricevere i sacchetti di carta per la raccolta della carta e le buste di plastica trasparenti di colore giallo per il conferimento del multimateriale (plastica, acciaio, tetrapak, alluminio) e di colore grigio per il non differenziabile. Si può riceverli anche senza portare oggetti da avviare al riciclo, basta avere la card, che può anche essere rilasciata perché non l’avesse ancora ricevuta direttamente presso il centro di raccolta mobile esibendo la tessera sanitaria o il codice fiscale dell’utente al quale è intestata la Tari.

Quest’anno, come nelle passate edizioni, il centro fungerà anche da “riuso a km zero”. Ogni settimana, in collaborazione con diverse associazioni, si promuoverà l’opportunità di una seconda vita per materiali in buono stato. In collaborazione con l’app Junker, il centro di riuso funzionerà anche da posto per lo scambio di materiali intercettati attraverso la bacheca di riuso. Questa settimana, in collaborazione con l’associazione Poldo, sarà possibile donare materiale scolastico e giochi in buono stato, dando così una seconda vita a questi oggetti. E per i cittadini virtuosi ci sono anche omaggi come i brik di latte della Centrale del Latte e i gadgets di Salerno Pulita.

“I centri di raccolta mobile rappresentano il nostro momento di confronto diretto con i cittadini che possono anche segnalarci disagi e inoltrarci proposte parlando direttamente con la società – hanno ricordato l’amministratore unico di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet e l’assessore comunale all’ambiente, Massimiliano Natella – Tra le iniziative in programma anche la promozione della raccolta dei RAEE che sarà inserita nella campagna promossa dalla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti”.

Ecco le prossime tappe del tour di raccolta e riuso: