Cava de’ Tirreni, Archibugieri Cavalieri Bolla Pontificia animeranno la solenne processione di martedì 9 settembre con l’effige della Madonna dell’Olmo patrona della città

di Redazione ZON

Con grande devozione, orgoglio e senso di appartenenza alla Città, il Sodalizio ha raccolto l’invito pervenuto qualche mese fa dal Rettore della Basilica della Madonna dell’Olmo in Cava, per animare la solenne processione con la Sacra effigie della Vergine, patrona della Città, che si terrà martedì 9 settembre.

Per tutti i soci sarà un momento di grande emozione: il quadro della Madonna esce per le vie della città ogni 25 anni e in quest’anno giubilare tale evento rappresenta un momento di grande spiritualità e un richiamo ai valori della fede e della tradizione.

“La processione giubilare con il quadro della Madonna ci ricorda che Maria cammina con noi nel pellegrinaggio della fede: ci guida verso Cristo, ci accompagna nella conversione e ci sostiene nel nostro cammino di misericordia” – così ha dichiarato il presidente del Sodalizio, prof. Gennaro Pierri.

“Essere stati chiamati a tale servizio – continua il presidente – è un incoraggiamento a proseguire il nostro stile associativo di attenzione ai valori della tradizione, della fede e della solidarietà”.