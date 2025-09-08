In uscita “Il Vento del Tirreno” di Giovanni Lupo: la vera storia dello sbarco di Salerno nel 1943

di Redazione ZON

A pochi giorni dall’82° anniversario dello sbarco di Salerno, durante la II Guerra Mondiale, arriva in libreria un volume che testimonia i momenti più importanti di quel 9 settembre 1943 lungo le coste del golfo del capoluogo.

“Il Vento del Tirreno – lo sbarco di Salerno: storia di un disastro mancato” (IBN Editore), frutto di un certosino lavoro di ricerca, è il nuovo libro del medico salernitano Giovanni Lupo. L’autore ha trasformato la sua passione per la storia in un dettagliato documento che ricostruisce, momento per momento, quanto avvenne in quei giorni: chi vi partecipò e alcuni episodi che non si trovano nei libri di storia, ma che resero realtà un’impresa ritenuta impossibile.

In 224 pagine, Lupo descrive lo sbarco partendo dagli eventi drammatici che lo precedettero. La narrazione accompagna il lettore attraverso una tragedia umana che travolse come un uragano migliaia di esistenze.

Dal punto di vista militare, per l’autore l’Operazione Avalanche fu un disastro mancato. Ciò a causa di grossolani errori degli Alleati e della grave sottovalutazione del nemico, che in zona schierava addirittura due divisioni corazzate armate fino ai denti.

Se gli anglo-americani non furono rigettati in mare lo si deve al disperato coraggio dei combattenti, all’eroismo dei comandanti delle navi alleate — spesso costrette ad accostarsi pericolosamente alle spiagge per sostenere le operazioni — e al sacrificio dei piloti della Royal Navy che fronteggiarono i continui attacchi della Luftwaffe.

Il racconto prende avvio dalla straordinaria figura di Mamma Lucia, la popolana cavese che si prese cura di tutti quei “figli di mamma”, amici e nemici, i cui resti giacevano insepolti sul campo di battaglia. La sua testimonianza di perdono e pietà, e la sua esortazione a non conoscere più guerre, appaiono oggi più attuali che mai. Conoscere il nostro passato, ricorda Lupo, serve a non rendere vano il sacrificio di tutte quelle vite.

