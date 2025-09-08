di Redazione ZON

Comunicato Stampa

Castel San Giorgio, scuole pronte ad accogliere gli studenti

Da alcune settimane sono partiti gli interventi di manutenzione ordinaria in tutti i plessi scolastici del territorio. Sindaco e vicesindaco al lavoro per un avvio ottimale del nuovo anno scolastico.

Manutenzione e sopralluoghi

«Come ogni anno, anche quest’anno, con il vicesindaco Giustina Galluzzo, delegata alla manutenzione, abbiamo effettuato un attento sopralluogo in tutti i plessi scolastici del territorio. Abbiamo poi disposto una serie di interventi di manutenzione ordinaria, con particolare attenzione alla pitturazione degli interni, per rendere le aule più accoglienti, ordinate e funzionali» – ha dichiarato il sindaco Paola Lanzara.

Accoglienza e sicurezza per gli studenti

«I nostri studenti meritano di tornare in classe trovando ambienti curati, sicuri e pronti ad accoglierli nel modo migliore possibile. Un impegno concreto, costante e sentito per i nostri ragazzi, le famiglie e l’intera comunità scolastica».

Interventi di disinfestazione

Nel corso di questa settimana, qualche giorno prima del ritorno in classe, sarà effettuata un’accurata disinfestazione di tutti gli ambienti scolastici, in ogni plesso di ogni ordine e grado del comune. L’operazione, finalizzata a garantire condizioni igienico-sanitarie ottimali per studenti, personale docente e non docente, sarà realizzata secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute pubblica.

L’impegno dell’amministrazione

«Con il vicesindaco Giustina Galluzzo e con tutta l’amministrazione comunale assicureremo sempre vicinanza e massimo impegno per garantire scuole sicure, inclusive e all’altezza delle sfide educative di oggi» – ha concluso il sindaco Paola Lanzara.