Salerno, furto in un negozio di Minori

Per i due indagati sono stati disposti, rispettivamente,

gli arresti domiciliari e l’obbligo di dimora, in relazione

all’ipotesi di reato di furto aggravato.

Secondo la ricostruzione accusatoria – al momento condivisa dal giudice per

le indagini preliminari – nel corso del mese di giugno scorso, in orario

notturno, i due si sarebbero introdotti all’interno di un esercizio

commerciale di Minori (SA) dopo aver forzato una finestra e avrebbero

asportato il denaro custodito nella cassa.

La Procura sottolinea che la misura cautelare è suscettibile di

impugnazione e che le accuse mosse agli indagati saranno oggetto di

ulteriore verifica nelle successive fasi del procedimento, nel pieno

rispetto della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.