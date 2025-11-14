Salerno, furto in un negozio di Minori
dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Amalfi (SA) hanno dato esecuzione a
un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale emessa dal G.I.P. del
Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica, nei
confronti di D.G. e S.D.F.
Per i due indagati sono stati disposti, rispettivamente,
gli arresti domiciliari e l’obbligo di dimora, in relazione
all’ipotesi di reato di furto aggravato.
Secondo la ricostruzione accusatoria – al momento condivisa dal giudice per
le indagini preliminari – nel corso del mese di giugno scorso, in orario
notturno, i due si sarebbero introdotti all’interno di un esercizio
commerciale di Minori (SA) dopo aver forzato una finestra e avrebbero
asportato il denaro custodito nella cassa.
La Procura sottolinea che la misura cautelare è suscettibile di
impugnazione e che le accuse mosse agli indagati saranno oggetto di
ulteriore verifica nelle successive fasi del procedimento, nel pieno
rispetto della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.