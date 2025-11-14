Salerno, controlli notturni sulla raccolta dei rifiuti: scattano denunce e sequestri
Operazione notturna a Salerno contro gli illeciti nella raccolta dei rifiuti: denunce, sequestri e controlli mirati dopo diverse segnalazioni dei cittadini.
Nel corso della notte appena trascorsa, in concomitanza con il conferimento del
materiale indifferenziato, il Nucleo Operativo Ambientale della Polizia Municipale
di Salerno, affiancato dagli operatori di Salerno Pulita, ha messo in atto
un articolato servizio di controllo sul territorio. L’obiettivo era quello di
tutelare la sicurezza e il decoro urbano e, allo stesso tempo, contrastare i
comportamenti illeciti legati all’apertura dei sacchetti della raccolta
differenziata, spesso rovistati alla ricerca di oggetti da trafugare.
Durante i controlli, gli agenti hanno identificato diverse persone
sorprese nei pressi dei contenitori dei rifiuti: per due di loro è scattata una
denuncia a piede libero, mentre altre due sono state fermate e accompagnate in
questura per ulteriori verifiche. Nel corso dell’operazione sono stati inoltre
eseguiti un sequestro e il recupero di materiali che erano già stati sottratti dai
sacchi.
L’attività di questa notte si inserisce in un quadro di interventi avviati nelle
ultime settimane a seguito delle numerose segnalazioni arrivate dai cittadini, che
hanno segnalato il ritorno del fenomeno del rovistaggio in più aree della città,
in particolare nelle zone di via Arce, rione Carmine, Torrione e Mercatello.
Per contribuire a contenere il problema, l’amministrazione ricorda che è
importante evitare l’utilizzo dei sacchi neri, difficili da controllare, e
ribadisce che nel rifiuto indifferenziato non devono essere conferiti piccoli
elettrodomestici, telefoni cellulari e, più in generale, tutti i RAEE, così come
abiti usati e materiali tessili che vanno smaltiti attraverso i canali dedicati.
Le indagini proseguono e ulteriori elementi sul lavoro svolto questa notte saranno
resi noti al termine degli accertamenti in corso.
