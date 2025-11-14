Salerno, controlli notturni sulla raccolta dei rifiuti: scattano denunce e sequestri

di Redazione ZON

Nel corso della notte appena trascorsa, in concomitanza con il conferimento del

materiale indifferenziato, il Nucleo Operativo Ambientale della Polizia Municipale

di Salerno, affiancato dagli operatori di Salerno Pulita, ha messo in atto

un articolato servizio di controllo sul territorio. L’obiettivo era quello di

tutelare la sicurezza e il decoro urbano e, allo stesso tempo, contrastare i

comportamenti illeciti legati all’apertura dei sacchetti della raccolta

differenziata, spesso rovistati alla ricerca di oggetti da trafugare.

Durante i controlli, gli agenti hanno identificato diverse persone

sorprese nei pressi dei contenitori dei rifiuti: per due di loro è scattata una

denuncia a piede libero, mentre altre due sono state fermate e accompagnate in

questura per ulteriori verifiche. Nel corso dell’operazione sono stati inoltre

eseguiti un sequestro e il recupero di materiali che erano già stati sottratti dai

sacchi.

L’attività di questa notte si inserisce in un quadro di interventi avviati nelle

ultime settimane a seguito delle numerose segnalazioni arrivate dai cittadini, che

hanno segnalato il ritorno del fenomeno del rovistaggio in più aree della città,

in particolare nelle zone di via Arce, rione Carmine, Torrione e Mercatello.

Per contribuire a contenere il problema, l’amministrazione ricorda che è

importante evitare l’utilizzo dei sacchi neri, difficili da controllare, e

ribadisce che nel rifiuto indifferenziato non devono essere conferiti piccoli

elettrodomestici, telefoni cellulari e, più in generale, tutti i RAEE , così come

abiti usati e materiali tessili che vanno smaltiti attraverso i canali dedicati.

Le indagini proseguono e ulteriori elementi sul lavoro svolto questa notte saranno

resi noti al termine degli accertamenti in corso.