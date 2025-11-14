Salerno, Luci d’Artista, avvio fiacco per le prenotazioni del primo weekend

di Redazione ZON

Partenza sottotono per le prenotazioni del primo fine settimana dedicato alle

Luci d’Artista a Salerno. Secondo quanto emerso da operatori del settore,

l’annuncio dell’inaugurazione sarebbe arrivato troppo a ridosso dell’evento,

limitando il tempo utile per promuovere l’offerta turistica.

Per il weekend in arrivo, i principali portali di ricerca mostrano ancora

165 strutture disponibili, con prezzi competitivi: una notte in camera doppia

oscilla tra i 60 e poco più di 100 euro.

Scenario diverso per il fine settimana dell’Immacolata, dal 6 all’8 dicembre,

quando il 74% delle strutture risulta già prenotato. In questo caso, i prezzi

sono più alti e variano indicativamente tra 164 e 310 euro per due notti in doppia.

Molti titolari di attività ricettive sottolineano come il ritardo nell’annuncio

ufficiale abbia inciso negativamente sulle prenotazioni di novembre:

«Non abbiamo avuto il tempo di avvisare i clienti tramite newsletter e i weekend

di novembre stanno andando piano. Dal 7 in poi la situazione migliora»,

è la sintesi del malcontento diffuso.