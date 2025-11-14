Salerno, Luci d’Artista, avvio fiacco per le prenotazioni del primo weekend
A Salerno il primo weekend di Luci d’Artista parte con prenotazioni sotto le attese: oltre 160 strutture ancora disponibili, mentre l’Immacolata registra già quasi il tutto esaurito.
Partenza sottotono per le prenotazioni del primo fine settimana dedicato alle
Luci d’Artista a Salerno. Secondo quanto emerso da operatori del settore,
l’annuncio dell’inaugurazione sarebbe arrivato troppo a ridosso dell’evento,
limitando il tempo utile per promuovere l’offerta turistica.
Per il weekend in arrivo, i principali portali di ricerca mostrano ancora
165 strutture disponibili, con prezzi competitivi: una notte in camera doppia
oscilla tra i 60 e poco più di 100 euro.
Scenario diverso per il fine settimana dell’Immacolata, dal 6 all’8 dicembre,
quando il 74% delle strutture risulta già prenotato. In questo caso, i prezzi
sono più alti e variano indicativamente tra 164 e 310 euro per due notti in doppia.
Molti titolari di attività ricettive sottolineano come il ritardo nell’annuncio
ufficiale abbia inciso negativamente sulle prenotazioni di novembre:
«Non abbiamo avuto il tempo di avvisare i clienti tramite newsletter e i weekend
di novembre stanno andando piano. Dal 7 in poi la situazione migliora»,
è la sintesi del malcontento diffuso.