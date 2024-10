Salerno, luci d’artista: quest’anno le meduse saranno a Largo Campo

di Redazione ZON

Proseguono a ritmo serrato i lavori per completare il secondo lotto di Corso Vittorio Emanuele, in tempo per l’inaugurazione di Luci d’Artista. La pavimentazione in via Papio è quasi ultimata, mentre a Largo Campo prende forma il suggestivo allestimento delle meduse, che l’anno scorso impreziosiva piazza Flavio Gioia. L’attesa e la curiosità per la nuova edizione delle celebri luminarie crescono tra cittadini e visitatori.

Fonte: SalernoToday