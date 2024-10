Successo per Ginevra Fenyes al Premio Charlot, mentre sabato si ride con l’ultimo spettacolo di Alessandro Siani

di Redazione ZON

Il sipario si è alzato giovedì sera al Teatro Delle Arti di Salerno, dando il via alla 36ª edizione del prestigioso Premio Charlot, con una serata all’insegna del talento e della comicità giovanile.

Sette giovani promesse della risata si sono sfidate per il titolo di Charlot Giovani, portando sul palco la freschezza delle loro battute e l’energia del loro stile.

La vincitrice del premio

A conquistare il pubblico, che ha votato con entusiasmo, è stata la toscana Ginevra Fenyes, che con ben 200 voti si è aggiudicata il premio principale. Con il suo sorriso contagioso e il talento già evidente, Ginevra diventa la seconda donna in assoluto a vincere lo Charlot Giovani, se si esclude il gruppo “I Sequestrattori”. La giovane comica, biondissima e dalla forte vena creativa, ha presentato uno spettacolo originale scritto insieme ad Alessio Tagliento, in cui ha ironizzato su una serie di esilaranti situazioni quotidiane legate alla sua esperienza di commessa in una gelateria, prendendo di mira con leggerezza e umorismo i clienti ipocondriaci e le abitudini dei giapponesi.

La carriera di Ginevra, seppur agli inizi, ha radici profonde nel mondo dell’arte, con una famiglia che l’ha sempre supportata: il padre è un pianista, la madre attrice e la sorella ballerina. Fin da piccola ha nutrito una grande passione per la comicità, con miti come Roberto Benigni e Leonardo Pieraccioni tra i suoi riferimenti principali.

Il duo romano Casa Abis premiato da Arturo Bracchetti

La serata ha visto anche il riconoscimento del Premio Charlot Giovani della critica al duo romano Casa Abis, che ha incantato la giuria con il loro stile unico e la comicità pungente.

I premi sono stati consegnati da un padrino d’eccezione, l’illustre trasformista e illusionista Arturo Brachetti, che ha arricchito l’evento con un intervento dedicato alla sua straordinaria carriera artistica, intrattenendo il pubblico con racconti e dimostrazioni del suo incredibile talento.

Domani appuntamento con Alessandro Siani

Il Premio Charlot proseguirà sabato 26 ottobre alle ore 20:30 al Teatro Augusteo di Salerno, dove sarà la volta del grande Alessandro Siani, protagonista assoluto con il suo ultimo spettacolo comico.

Foto di Gino Aloisio