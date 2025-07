Salerno, 40ª Edizione del Teatro dei Barbuti: tra novità, memoria e grandi nomi

di Redazione ZON

È stata presentata ufficialmente, presso il Salone dei Marmi del Comune di Salerno, la 40ª edizione del Teatro dei Barbuti, storica rassegna teatrale estiva. Alla presenza del Sindaco Vincenzo Napoli, di Chiara Natella della Bottega San Lazzaro e dei curatori delle sezioni speciali – Brunella Caputo (La Notte dei Barbuti), Andrea Carraro (Foglie di Teatro), Eduardo Scotti (Salerno Day) e Antonella Iannone (Incontri) – è stato svelato un programma ricco e variegato, che animerà Largo Santa Maria dei Barbuti dal 2 agosto al 9 settembre 2025, con una coda autunnale ad Apollonia Hub dal 12 settembre al 3 ottobre per “La Notte dei Barbuti”.

Un compleanno speciale: gadget per pubblico e artisti

Per celebrare i 40 anni della rassegna, il pubblico riceverà – fino ad esaurimento – un taccuino da collezione con copertina illustrata, un testo di Paolo Romano e pagine bianche per appunti e autografi. Agli artisti sarà invece donata una miniatura del celebre “Longobardo”, simbolo del Premio Peppe Natella, realizzato da Nello Ferrigno. In omaggio anche un gelato artigianale firmato Gusto17, celebre gelateria salernitana premiata da Forbes e Gambero Rosso.

Un palcoscenico che fa la storia

Ideata dal compianto Peppe Natella, la rassegna ha ospitato oltre 2000 spettacoli e più di 6000 artisti in quasi quarant’anni. Oggi, guidata dalla figlia Chiara Natella, il Teatro dei Barbuti è considerato uno degli appuntamenti teatrali estivi più importanti in Italia. La piazza che ospita la rassegna porta il nome di Peppe Natella ed è ornata da una targa commemorativa in ceramica.

Un cartellone ricco di appuntamenti

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21:15. Il programma prevede grandi nomi e importanti produzioni: da Anna Rita Vitolo con “Porco – Ulisse incontra Circe” (2 agosto), a Massimo Venturiello con “La creatura del desiderio” (9 agosto). Spazio alla musica con il Trio di Salerno (8 agosto) e Peppe Barra in concerto (22 agosto). In programma anche commedie brillanti, classici rivisitati e spettacoli musicali.

Premio Peppe Natella ad Anna Rita Vitolo

L’attrice salernitana riceverà il prestigioso Premio Peppe Natella in occasione dell’apertura della rassegna, prima di andare in scena con lo spettacolo ispirato all’Odissea. Il riconoscimento consiste in una scultura ceramica realizzata da Nello Ferrigno.

Danza sotto le stelle

Dal 4 al 6 settembre spazio alla rassegna “Incontri” diretta da Antonella Iannone: in scena Mandala Dance Company, Performener ArtgaragedanceCo, Collettivo HT e GDO – Gruppo Danza Oggi, con coreografie di grande impatto tra sperimentazione e linguaggi contemporanei.

Salerno Day e memoria storica

Il 7, 8 e 9 settembre torna il Salerno Day, dedicato allo sbarco alleato del 1943. In programma spettacoli che intrecciano parole, storia e memoria, con testi di Kressmann Taylor, Corradino Pellecchia e performance musicali curate da Marcello Andria e Marida Niceforo.

La Notte dei Barbuti ad Apollonia Hub

Dal 12 settembre al 3 ottobre spazio a una rassegna parallela a cura di Brunella Caputo: cinque appuntamenti con teatro contemporaneo, musica e sperimentazione. Tra gli spettacoli, “Piccole donne non devono morire”, “Messicana”, “Voci dall’inferno” e “Vita da anziani”.

Le passeggiate culturali

Ogni giovedì, alle ore 20.30, partiranno le visite guidate “La Medicina va in scena”, alla scoperta della Scuola Medica Salernitana, a cura dell’associazione culturale Erchemperto.

Biglietteria e bonus

I biglietti sono disponibili su www.postoriservato.it, via app e al botteghino. Sono validi sia il Bonus Docenti che il Bonus Cultura 18app.

Info: 328/9079642 – www.bottegasanlazzaro.it – Facebook: @bottegasanlazzaro