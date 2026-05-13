Busitalia Campania, venerdì 15 maggio sciopero di 24 ore

di Marisa Fava

Busitalia Campania informa che venerdì 15 maggio 2026 è previsto uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale. L’agitazione è stata proclamata dalle Organizzazioni Sindacali USB Lavoro Privato e ADL Cobas.

In caso di adesione del personale, potranno verificarsi disagi sui servizi autobus urbani ed extraurbani gestiti da Busitalia Campania, società di Trenitalia del Gruppo FS.

Le fasce di garanzia

L’azienda comunica che saranno comunque garantiti i collegamenti nelle consuete fasce giornaliere di garanzia:

dalle 6:30 alle 9:00

dalle 13:00 alle 16:30

Le corse partite dal capolinea prima dell’inizio dello sciopero raggiungeranno regolarmente il capolinea di destinazione.

Adesione presumibilmente bassa

Busitalia Campania precisa inoltre che, in occasione degli ultimi scioperi proclamati dalla medesima sigla sindacale, si è registrata un’adesione media bassa. Per questo motivo, il livello di presumibile vulnerabilità dell’azione di protesta viene indicato come basso.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti è possibile consultare il sito ufficiale di Busitalia Campania.