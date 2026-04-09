Busitalia Campania, sciopero il 10 aprile: stop di 4 ore per autobus urbani ed extraurbani
Possibili disagi in serata per il trasporto pubblico locale: l’agitazione sindacale è prevista dalle 20:01 alle 24:00.
Possibili disagi per il trasporto pubblico locale in Campania nella giornata di venerdì 10 aprile 2026. Le organizzazioni sindacali USB Lavoro Privato e ADL Cobas hanno proclamato uno sciopero di 4 ore che interesserà il servizio di autobus.
Orari dello sciopero
Secondo quanto comunicato da Busitalia Campania, società del Gruppo FS, l’astensione dal lavoro è prevista nella fascia oraria dalle 20:01 alle 24:00.
Durante questo intervallo, in caso di adesione del personale, potrebbero non essere garantiti i servizi di trasporto urbano ed extraurbano.
Possibili disagi limitati
Dai dati relativi alle precedenti agitazioni proclamate dalle stesse sigle sindacali, si è registrata un’adesione contenuta.
Per questo motivo, il livello di presumibile partecipazione allo sciopero è stato classificato come basso (0%-9%), indicando una possibile incidenza limitata sul servizio.
Informazioni utili
Si consiglia comunque ai cittadini di verificare eventuali variazioni del servizio e di programmare per tempo gli spostamenti.