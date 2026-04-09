Salerno, al Teatro delle Arti in scena Hedy Lamarr: la “diva scienziata” tra cinema e innovazione
Venerdì 10 aprile il penultimo appuntamento della rassegna Fo Teatro: sul palco lo spettacolo “La donna più bella del mondo”.
Un viaggio tra cinema, scienza e innovazione: il Teatro delle Arti di Salerno ospita venerdì 10 aprile 2026 alle ore 21 lo spettacolo “La donna più bella del mondo”, dedicato alla figura straordinaria di Hedy Lamarr.
L’evento rappresenta il penultimo appuntamento della rassegna d’avanguardia Fo Teatro, che anche quest’anno ha proposto un percorso artistico originale e innovativo nel panorama culturale cittadino.
La storia di una diva e di una scienziata
Al centro della scena, la vita affascinante e complessa di Hedy Lamarr, icona del cinema del Novecento ma anche mente visionaria e inventrice autodidatta.
La sua intuizione sul sistema di comunicazione a salto di frequenza ha contribuito a gettare le basi per tecnologie oggi fondamentali come Wi-Fi e Bluetooth.
Uno spettacolo tra teatro e cinema
Lo spettacolo si sviluppa come un racconto emozionante che attraversa i decenni, unendo il linguaggio teatrale a quello cinematografico per restituire la complessità di una figura che ha saputo superare stereotipi e pregiudizi.
In scena, un intreccio tra arte e scienza che invita a riflettere sul ruolo della donna e sul valore del genio oltre l’apparenza.
Informazioni utili
L’appuntamento è fissato per venerdì 10 aprile alle ore 21 presso il Teatro delle Arti di Salerno.
Il biglietto unico ha un costo di 12 euro ed è disponibile presso il botteghino del teatro.