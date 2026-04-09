San Mango Piemonte, trekking verso l’Eremo di San Magno: fede e sport con il Rosario

di Marisa Fava

Un’iniziativa che unisce sport, natura e spiritualità: è in programma per venerdì 10 aprile alle ore 15 “Sentieri dello sport – Trekking con il Rosario in mano”, con partenza da San Mango Piemonte e arrivo presso il suggestivo Eremo di San Magno.

L’evento è promosso dall’Ufficio per la Pastorale del Tempo Libero e Sport dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, in collaborazione con diverse realtà del territorio, tra cui la Parrocchia di SS. Nicola e Matteo, il Centro Missionario Diocesano, la Pastorale Familiare, la Pastorale Giovanile, l’Ufficio Catechistico, la Pro Loco di San Mango e l’Anspi (Comitato Zonale di Salerno).

Un percorso tra natura e spiritualità

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un’esperienza completa che coniughi il contatto con la natura, l’attività fisica e la dimensione interiore, favorendo anche momenti di condivisione e socializzazione.

Un’occasione per riscoprire il territorio e vivere il cammino in modo autentico, lontano dai ritmi frenetici della quotidianità.

Il programma

Il raduno è fissato in piazza Jacopo Sannazzaro, davanti alla Chiesa di S. Maria a Corte, alle ore 15. Da lì partirà il trekking che condurrà i partecipanti fino all’Eremo di San Magno.

La partecipazione è libera.

Un invito alla partecipazione

L’iniziativa rappresenta un momento di incontro e condivisione aperto a tutti, pensato per valorizzare il territorio e promuovere uno stile di vita sano, tra movimento, spiritualità e relazioni.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo email: [email protected].