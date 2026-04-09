9 Aprile 2026 - 11:39

Concorso Carabinieri, prova scritta dal 20 aprile 2026: tutte le informazioni per i candidati

Avviata la fase di selezione per 3.081 allievi Carabinieri: sedi decentrate in cinque città italiane, convocazioni consultabili online dal 10 aprile.

Prosegue l’iter del concorso pubblico per il reclutamento di 3.081 allievi Carabinieri in ferma quadriennale. È stata infatti comunicata la data di avvio della prova scritta di selezione, prevista a partire dal 20 aprile 2026.

Le sedi della prova

La prova si svolgerà in forma decentrata su tutto il territorio nazionale, con sedi individuate nelle città di:

  • Roma
  • Padova
  • Bari
  • Catania
  • Santa Maria Capua Vetere (CE)

L’assegnazione della sede avverrà in base alla regione di residenza anagrafica indicata dai candidati nella domanda di partecipazione.

Come verificare convocazione e orari

A partire indicativamente dal 10 aprile 2026, tutti i candidati dovranno consultare il sito istituzionale dei Carabinieri per conoscere:

  • la sede di svolgimento;
  • la data di convocazione;
  • l’orario di presentazione.

Per accedere alle informazioni sarà necessario collegarsi alla pagina dedicata al concorso sul sito ufficiale, cliccare sulla sezione “prova scritta” e inserire i dati richiesti riportati nella domanda di partecipazione.

Avviso ai candidati

Si raccomanda ai partecipanti di monitorare costantemente il sito istituzionale per eventuali aggiornamenti e comunicazioni ufficiali relative allo svolgimento della prova.