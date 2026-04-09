Concorso Carabinieri, prova scritta dal 20 aprile 2026: tutte le informazioni per i candidati
Avviata la fase di selezione per 3.081 allievi Carabinieri: sedi decentrate in cinque città italiane, convocazioni consultabili online dal 10 aprile.
Prosegue l’iter del concorso pubblico per il reclutamento di 3.081 allievi Carabinieri in ferma quadriennale. È stata infatti comunicata la data di avvio della prova scritta di selezione, prevista a partire dal 20 aprile 2026.
Le sedi della prova
La prova si svolgerà in forma decentrata su tutto il territorio nazionale, con sedi individuate nelle città di:
- Roma
- Padova
- Bari
- Catania
- Santa Maria Capua Vetere (CE)
L’assegnazione della sede avverrà in base alla regione di residenza anagrafica indicata dai candidati nella domanda di partecipazione.
Come verificare convocazione e orari
A partire indicativamente dal 10 aprile 2026, tutti i candidati dovranno consultare il sito istituzionale dei Carabinieri per conoscere:
- la sede di svolgimento;
- la data di convocazione;
- l’orario di presentazione.
Per accedere alle informazioni sarà necessario collegarsi alla pagina dedicata al concorso sul sito ufficiale, cliccare sulla sezione “prova scritta” e inserire i dati richiesti riportati nella domanda di partecipazione.
Avviso ai candidati
Si raccomanda ai partecipanti di monitorare costantemente il sito istituzionale per eventuali aggiornamenti e comunicazioni ufficiali relative allo svolgimento della prova.
ARTICOLO PRECEDENTE
Maiori, arresto per droga: trovata cocaina nascosta nell’auto