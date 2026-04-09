Maiori, arresto per droga: trovata cocaina nascosta nell’auto

di Marisa Fava

Arresto a Maiori nell’ambito di un’attività di controllo del territorio condotta dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Amalfi.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia giudiziaria, nel corso di una perquisizione è stata rinvenuta della sostanza stupefacente occultata all’interno di un veicolo.

La droga nascosta nell’auto

In particolare, i militari hanno individuato circa 10,5 grammi di cocaina, nascosti all’interno di un’intercapedine ricavata tra i sedili dell’auto.

Nel corso del controllo è stato inoltre rinvenuto un coltello a serramanico.

Le accuse

L’arresto è stato eseguito con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

La ricostruzione dei fatti è quella fornita dalla polizia giudiziaria e sarà oggetto di valutazione nelle sedi competenti.

L’operazione rientra nelle attività di controllo del territorio intensificate lungo la Costiera Amalfitana.