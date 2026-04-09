Monte Cervati, recuperati due alpinisti dispersi: intervento con elicottero della Guardia di Finanza
Operazione di soccorso nel Parco Nazionale del Cilento: decisivo l’intervento congiunto di Guardia di Finanza e CNSAS.
Intervento di soccorso sul Monte Cervati, nel territorio comunale di Sanza, dove due alpinisti hanno perso l’orientamento lungo la cresta del massiccio montuoso.
L’operazione è stata condotta dalle Fiamme Gialle della Stazione di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi, a seguito dell’attivazione della Centrale Operativa del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico).
Le operazioni di ricerca
Considerate le condizioni ambientali particolarmente difficili, tra alta quota e presenza di neve, è stato predisposto un dispositivo di soccorso articolato in sinergia tra Guardia di Finanza e CNSAS.
Sono state attivate due squadre operative: una impegnata nelle ricerche a terra, composta da personale specializzato e volontari, e una seconda squadra elitrasportata.
Il recupero con elicottero
Determinante l’intervento dell’elicottero AW139 della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Napoli, che ha individuato i due escursionisti all’interno di un canale innevato.
Dopo aver verificato le condizioni sanitarie – con lievi sintomi di assideramento e stato di forte spavento – l’equipaggio ha proceduto al recupero mediante verricello.
Trasporto e soccorsi sanitari
I due alpinisti sono stati successivamente elitrasportati in prossimità delle principali vie di accesso e affidati al personale del 118 per gli accertamenti medici.
L’intervento si è concluso con esito positivo, grazie alla tempestività dei soccorsi e alla collaborazione tra le diverse componenti operative impegnate sul campo.
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