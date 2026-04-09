9 Aprile 2026 - 11:24

Monte Cervati, recuperati due alpinisti dispersi: intervento con elicottero della Guardia di Finanza

Operazione di soccorso nel Parco Nazionale del Cilento: decisivo l’intervento congiunto di Guardia di Finanza e CNSAS.

Guardia di Finanza Salerno foto auto (1)

Intervento di soccorso sul Monte Cervati, nel territorio comunale di Sanza, dove due alpinisti hanno perso l’orientamento lungo la cresta del massiccio montuoso.

L’operazione è stata condotta dalle Fiamme Gialle della Stazione di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi, a seguito dell’attivazione della Centrale Operativa del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico).

Le operazioni di ricerca

Considerate le condizioni ambientali particolarmente difficili, tra alta quota e presenza di neve, è stato predisposto un dispositivo di soccorso articolato in sinergia tra Guardia di Finanza e CNSAS.

Sono state attivate due squadre operative: una impegnata nelle ricerche a terra, composta da personale specializzato e volontari, e una seconda squadra elitrasportata.

Il recupero con elicottero

Determinante l’intervento dell’elicottero AW139 della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Napoli, che ha individuato i due escursionisti all’interno di un canale innevato.

Dopo aver verificato le condizioni sanitarie – con lievi sintomi di assideramento e stato di forte spavento – l’equipaggio ha proceduto al recupero mediante verricello.

Trasporto e soccorsi sanitari

I due alpinisti sono stati successivamente elitrasportati in prossimità delle principali vie di accesso e affidati al personale del 118 per gli accertamenti medici.

L’intervento si è concluso con esito positivo, grazie alla tempestività dei soccorsi e alla collaborazione tra le diverse componenti operative impegnate sul campo.