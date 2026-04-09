Baronissi, torna l’Hanami al Parco del Ciliegio: al via il concorso fotografico 2026
La tradizione giapponese della fioritura dei ciliegi arriva nella Valle dell’Irno: dal 5 aprile aperto il contest fotografico promosso dalla Pro Loco Baronissi APS.
La magia della primavera giapponese arriva a Baronissi. Con la fioritura dei ciliegi, torna l’appuntamento con l’Hanami presso il suggestivo Parco del Ciliegio, nel cuore della Valle dell’Irno.
L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco Baronissi APS, invita cittadini e visitatori a vivere uno dei momenti più affascinanti della stagione primaverile, tra natura, colori e tradizione.
Il ritorno dell’Hanami
In un’esplosione di sfumature rosa, il Parco del Ciliegio si trasforma in una cornice ideale per riscoprire il contatto con la natura e lasciarsi affascinare dalla bellezza effimera dei fiori, simbolo della cultura orientale.
Per celebrare questo spettacolo, torna anche il concorso fotografico “Hanami a Baronissi”, rivolto a tutti gli appassionati di fotografia e agli amanti del territorio.
Come partecipare al concorso
I partecipanti potranno immortalare la fioritura con uno scatto artistico o un ritratto ambientato tra i ciliegi del Parco.
- Invio delle opere: dal 5 al 26 aprile 2026 (entro le ore 23:59), tramite messaggio privato alla pagina Facebook ufficiale “Pro Loco Baronissi APS”;
- Votazioni: dal 27 aprile al 3 maggio 2026 (fino alle ore 23:59), attraverso i “like” sulla galleria dedicata;
- Premiazione: lo scatto più votato riceverà un buono acquisto offerto da Digital Foto Sessa.
Regole e requisiti
Per garantire correttezza e qualità della competizione, l’organizzazione ha stabilito alcune regole fondamentali:
- È ammessa una sola fotografia per partecipante;
- Le immagini devono essere scattate esclusivamente all’interno del Parco del Ciliegio di Baronissi;
- Sono escluse le foto che ritraggono bambini e neonati, per motivi di privacy e tutela.
Un invito alla comunità
L’iniziativa rappresenta non solo un evento fotografico, ma anche un’occasione di condivisione e valorizzazione del territorio. L’Hanami diventa così un momento per vivere la comunità, rallentare e lasciarsi ispirare dalla bellezza della natura.
Il premio potrà essere ritirato presso la sede della Pro Loco Baronissi APS, situata in Piazzetta Municipio, 1.