Baronissi, rinnovato il direttivo della Pro Loco: Picarone riconfermata alla presidenza

di Redazione ZON

Pioggia di voti per il cambio direttivo della Pro Loco Baronissi, si riconferma alla presidenza Maria Picarone, già consigliera Regionale UNPLI, sarà affiancata dal Vicepresidente Ivan Passero, dal Segretario Bruno Fruscione e dal Tesoriere Anna Rago. Completano il direttivo i consiglieri Petronilla Pastore, Alfonso Attanasio e Marco Cavaliere.

La Pro Loco, riconosciuta come maggior esponente turistico della Città, sia dalla Provincia di Salerno che dalla Regione Campania con IAT ufficio informazioni accoglienza turistica, affiancati da tutto il mondo delle Pro Loco della Campania, è stata presente alla Borsa internazionale del turismo a Milano, e borsa mediterranea del turismo a Napoli, e a novembre come di consueto, parteciperà alla borsa archeologica del turismo a Paestum e successivamente al salone delle attività all’ aria aperta, prestigiose vetrine per la promozione territoriale.

La Pro Loco continuerà a lavorare con passione per la promozione della Città, creando eventi culturali, e tradizionali come per esempio, la revocazione storica alla Regina Margherita di Durazzo in programma nel marzo 2025, svelata in anteprima alla nostra redazione.