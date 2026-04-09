Servizio Civile Universale, con Moby Dick ETS opportunità per i giovani tra i 18 e i 28 anni

di Marisa Fava

Prorogata al 16 aprile 2026 la scadenza per presentare domanda per il Bando Ordinario 2025 del Servizio Civile Universale promosso da Moby Dick ETS. L’iniziativa è rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni e rappresenta un’opportunità di crescita personale e professionale, con progetti disponibili in Campania, in Italia e anche all’estero.

L’esperienza ha una durata di 12 mesi e prevede un impegno di 25 ore settimanali distribuite su cinque giorni. Ai volontari selezionati sarà riconosciuto un assegno mensile di circa 519,47 euro, con un’indennità aggiuntiva per chi sceglierà i progetti internazionali.

I vantaggi del Servizio Civile Universale

Oltre al compenso mensile, il Servizio Civile Universale offre una serie di agevolazioni significative. Tra queste figurano la riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici, 20 giorni di permesso retribuito, un percorso di formazione generale e specifica e il rilascio di un attestato finale da parte del Dipartimento delle Politiche Giovanili.

Si tratta, dunque, di un’esperienza che unisce impegno civico, acquisizione di competenze trasversali e orientamento al futuro lavorativo dei giovani partecipanti.

I progetti disponibili

Moby Dick ETS mette a disposizione numerosi posti in Italia, di cui 290 in Campania, oltre a 16 posti all’estero. I progetti coprono diversi ambiti di intervento, dalla tutela del territorio all’inclusione sociale, fino alla valorizzazione culturale e all’educazione.

Le macro-aree proposte sono:

Futuro & Sapere : sportelli di consapevolezza;

: sportelli di consapevolezza; Futuro Solidale : supporto e inclusione per tutti;

: supporto e inclusione per tutti; Futuro Sicuro : cittadini attivi per la prevenzione dei rischi;

: cittadini attivi per la prevenzione dei rischi; Futuro Verde : azioni concrete per la tutela del territorio;

: azioni concrete per la tutela del territorio; Futuro Creativo : valorizzazione del patrimonio e partecipazione culturale;

: valorizzazione del patrimonio e partecipazione culturale; Connessioni oltre Confine: progetti internazionali con sedi in Turchia, Portogallo, Cipro e Romania.

Per favorire l’inclusione, è stata inoltre prevista una quota di posti riservata ai Giovani con Minori Opportunità (G.M.O.), destinata ai candidati con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro.

Requisiti e modalità di candidatura

Per partecipare è necessario essere cittadini italiani, di un Paese dell’Unione Europea oppure di un Paese extra UE con regolare permesso di soggiorno. Non bisogna aver riportato condanne penali incompatibili con il servizio e non si deve aver già svolto in precedenza il Servizio Civile Universale.

La domanda può essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL – Domanda On Line, accessibile tramite SPID di livello 2 oppure Carta d’Identità Elettronica (CIE).

La scadenza è fissata alle ore 14:00 del 16 aprile 2026.

Supporto e informazioni utili

Moby Dick ETS invita i candidati a leggere con attenzione l’avviso e le schede sintetiche dei progetti pubblicate sul sito ufficiale. È inoltre possibile richiedere un appuntamento presso l’ente per ricevere chiarimenti su orari, impegni e modalità di compilazione della domanda.

Per maggiori dettagli, per consultare i posti disponibili e scaricare le schede dei progetti, è possibile visitare il sito ufficiale di Moby Dick ETS e la piattaforma dedicata alla candidatura.