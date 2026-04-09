Montecorice, auto finisce in un burrone in località Capitello: quattro persone coinvolte

di Marisa Fava

Incidente stradale a Montecorice, in località Capitello, dove un’auto è finita in un burrone per cause ancora in corso di accertamento.

L’intervento dei soccorsi è apparso sin da subito particolarmente complesso. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco con un imponente dispositivo di emergenza che coinvolge più squadre di terra e unità specializzate.

I soccorsi in campo

Secondo le prime informazioni, sono impegnate le squadre dei Vigili del Fuoco di Vallo della Lucania e Agropoli, insieme ai soccorritori speleo alpino fluviali, al soccorso aereo, all’elicottero e a diversi mezzi speciali.

L’auto sarebbe precipitata in un’area particolarmente difficile da raggiungere, rendendo necessaria un’operazione di recupero delicata e coordinata.

Quattro persone coinvolte

Stando a quanto emerso nelle prime fasi dell’intervento, sarebbero quattro le persone coinvolte. Tutte avrebbero riportato ferite, ma non in modo grave, secondo le informazioni finora disponibili.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli ufficiali sulla dinamica dell’accaduto. Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili nuove comunicazioni da parte dei soccorritori e delle autorità competenti.