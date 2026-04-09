Battipaglia, arresto per droga e arma clandestina: sequestrati cocaina, hashish, crack e una pistola

di Marisa Fava

Nuova operazione dei Carabinieri a Battipaglia, dove nei giorni scorsi è stato eseguito un arresto nell’ambito di un’attività condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia.

Secondo quanto riferito nel comunicato diffuso dall’Arma, nel corso di una perquisizione una persona è stata trovata in possesso di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti e di un’arma clandestina.

Il sequestro

Nello specifico, i militari avrebbero rinvenuto circa 433 grammi di cocaina, 277 grammi di hashish e 29 grammi di crack. Oltre alla droga, sarebbe stata sequestrata anche una pistola semiautomatica priva di matricola, completa di caricatore e munizioni calibro 380.

Le accuse contestate

L’arresto è stato eseguito con le accuse di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e detenzione di arma clandestina. La ricostruzione dei fatti, come di consueto in questi casi, è quella formulata dalla polizia giudiziaria e dovrà essere valutata nelle sedi competenti.

L’operazione rientra nelle attività di controllo del territorio portate avanti dalle forze dell’ordine nel territorio della Piana del Sele e della provincia di Salerno.