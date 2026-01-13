Salerno, controllo del territorio: arresto per detenzione illegale di arma e munizioni

di Marisa Fava

Un’attività di controllo del territorio condotta dai Carabinieri ha portato all’arresto di una persona accusata di detenzione illegale di arma e munizioni.

L’intervento è avvenuto nell’ambito di un servizio preventivo mirato al contrasto dei reati e al rafforzamento della sicurezza urbana. Nel corso delle verifiche, i militari hanno proceduto a una perquisizione che ha consentito di rinvenire materiale illecito.

Nella disponibilità dell’indagato sarebbe stata trovata una pistola scacciacani modificata e resa funzionante, insieme al relativo munizionamento calibro 380.

L’arma e le munizioni sono state poste sotto sequestro, mentre la persona coinvolta è stata arrestata e messa a disposizione dell’autorità competente per le valutazioni del caso.