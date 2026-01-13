Pontecagnano Faiano, controlli antidroga: arrestato un minorenne, sequestrati stupefacenti e materiale
Durante una perquisizione trovati cocaina e hashish, bilancini, contanti e altri oggetti: trasferimento in una struttura dedicata
Un’attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti ha portato all’arresto di un minorenne nel comune di Pontecagnano Faiano.
Secondo quanto emerso, l’intervento è scattato durante un servizio di prevenzione. A seguito di perquisizione, il giovane sarebbe stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina e hashish, oltre a materiale ritenuto utile per la gestione e la preparazione delle dosi.
Nel corso dei controlli sarebbero stati inoltre rinvenuti bilancini di precisione, un telefono cellulare e una piccola somma di denaro contante, ritenuta dagli investigatori verosimilmente riconducibile all’attività illecita.
Il minorenne è stato quindi affidato alle procedure previste e trasferito presso una struttura del circuito della giustizia minorile, come disposto dall’autorità competente.