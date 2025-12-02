Arresto droga Scafati: sequestrati stupefacenti e materiale esplosivo

di Mohame Lamine Dabo

Arresto droga Scafati: operazione dei Carabinieri contro spaccio e possesso illecito di ordigni

Un nuovo arresto droga Scafati è stato eseguito dai Carabinieri, impegnati in un’attività di controllo mirata al contrasto dello spaccio e alla prevenzione dei reati connessi al possesso di materiale pericoloso. L’intervento è avvenuto il 27 novembre e ha portato al fermo di un uomo del posto, ora indagato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e possesso di materiale esplosivo di natura artigianale. Ogni valutazione resta ovviamente rimessa alle decisioni dell’autorità giudiziaria competente, non potendo essere espresso alcun giudizio di colpevolezza fino a sentenza definitiva.

Per approfondire le misure normative sulla materia è possibile consultare il sito dell’Arma dei Carabinieri.

Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto nella disponibilità dell’indagato diverse tipologie di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, marijuana e hashish, tutte suddivise in dosi. Il peso complessivo supera i 130 grammi, quantità che lascia presumere una gestione destinata allo spaccio sul territorio. Il materiale è stato sequestrato e sarà sottoposto alle opportune verifiche tecniche per definire il grado di purezza e la possibile provenienza.

Rinvenuto anche materiale esplosivo artigianale

Il arresto droga Scafati assume ulteriore rilevanza poiché, oltre agli stupefacenti, i Carabinieri hanno recuperato anche alcuni ordigni artigianali. In particolare, sono stati rinvenuti petardi modificati di elevata potenzialità, ciascuno con un peso di circa 100 grammi. Per garantirne la messa in sicurezza è stato necessario l’intervento degli artificieri specializzati del Nucleo Investigativo di Salerno, che hanno provveduto a bonificare l’area e mettere il materiale in condizioni di sicurezza.

La detenzione di ordigni esplosivi può rappresentare un serio rischio per la sicurezza pubblica, soprattutto in contesti urbani densamente popolati. Le indagini proseguiranno anche per chiarire la provenienza del materiale artigianale e per verificare eventuali collegamenti con attività illecite di più ampia portata.

Indagato trasferito in struttura detentiva

Al termine delle operazioni, l’indagato è stato trasferito presso una struttura detentiva del territorio, in attesa della successiva udienza di convalida. Le accuse, come previsto dalla normativa vigente, saranno valutate dal giudice nelle fasi successive del procedimento.

Il caso si inserisce nell’intenso monitoraggio dell’area da parte delle forze dell’ordine, che continuano a operare quotidianamente per contrastare spaccio e traffici illeciti nel comprensorio scafatese.