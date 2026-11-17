di Redazione ZON

In sintesi. Per rispondere a una recensione negativa su Google, il titolare di un’attività con Profilo verificato può far preparare una bozza a un assistente IA come ChatGPT, Claude o Gemini. A novembre 2026 in Italia la strada pratica è l’assistente generico. La bozza va rivista e pubblicata dal titolare con «Rispondi».

I punti chiave Il Profilo dell’attività su Google deve essere verificato: senza verifica il titolare non può rispondere alle recensioni.

L’IA prepara solo la bozza; il titolare la rilegge, la corregge e la pubblica da «Leggi recensioni» con «Rispondi».

Il collegamento tra Gemini e il Profilo dell’attività richiede un solo profilo verificato, un Account Google personale e almeno 18 anni.

Il pulsante «Reply to reviews with AI» di Google Business Profile è un test visto in Stati Uniti, Brasile e India, ma non in modo diffuso in Europa.

Il titolare non può cancellare da solo una recensione: solo quelle che violano le norme di Google sono idonee alla rimozione, e si può presentare un solo ricorso.

Per rispondere a una recensione negativa su Google, l’intelligenza artificiale può preparare una bozza. La risposta però la rilegge, la corregge e la pubblica il titolare dal Profilo dell’attività, che deve essere già verificato. In Italia la strada pratica è incollare la recensione in un assistente come ChatGPT, Claude o Gemini.

Informazioni verificate a novembre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Per chi è questa guida e cosa serve?

È per chi gestisce un’attività con un Profilo su Google e vuole rispondere a una critica senza partire da una pagina bianca. Serve un Profilo dell’attività verificato: senza verifica non si può rispondere alle recensioni.

Per la bozza basta un assistente IA qualsiasi, nel browser o nell’app. Una fonte specializzata italiana descrive questo metodo come adatto a chi riceve poche recensioni e vuole partire subito a costo quasi zero. I piani e i prezzi dei singoli assistenti non sono stati verificati: controllali sul sito di ciascuno.

Un limite generale: le recensioni sono disponibili solo in alcuni paesi o regioni e per determinate categorie di attività. Google avverte che la disponibilità può cambiare nel tempo.

Come si prepara e si pubblica la risposta passo per passo?

Il percorso è lo stesso per chiunque, in Italia. L’IA fa solo il primo passo, la bozza.

Apri la recensione negativa e copia il testo. Incollalo in un assistente IA (ChatGPT, Claude o Gemini) e chiedi una bozza di risposta. Rileggi la bozza con la recensione accanto. Correggila e aggiungi i fatti veri che solo tu conosci. Vai al profilo della tua attività e seleziona «Leggi recensioni». Seleziona «Rispondi» accanto alla recensione. Nella finestra di dialogo inserisci la risposta e seleziona «Rispondi».

Non esiste un prompt ufficiale per gli assistenti generici: la fonte descrive il metodo in generale. Una richiesta semplice, per esempio «Scrivi una bozza di risposta a questa recensione negativa», è un punto di partenza. Poi la bozza va adattata a quello che è successo davvero.

Perché la bozza va sempre rivista da una persona?

Il rischio principale è la risposta generica. Secondo una testata di settore, le risposte IA generiche possono far perdere fiducia, soprattutto sulle recensioni negative, dove conta l’autenticità.

Un altro sito di settore dice la stessa cosa in modo pratico: l’IA scrive la bozza, poi ci mette la firma umana chi gestisce l’attività. Chi legge la tua risposta deve capire che dietro c’è qualcuno che ha letto la critica.

Si può far rispondere l’IA in automatico?

Non è consigliato, e per ora non è una funzione affidabile per l’Italia. Le fonti non concordano sulla pubblicazione automatica: la guida ufficiale di Google parla di bozze di risposta. Altre fonti divergono. Una dice che Gemini pubblica dopo la conferma dell’utente, un’altra che non risponde automaticamente alle recensioni.

La regola pratica resta una sola: tratta qualsiasi testo generato come una bozza e rileggilo prima che sia pubblico.

Si può usare Gemini collegato al Profilo dell’attività?

Google descrive un collegamento tra Gemini e il Profilo dell’attività. Tra le funzioni ci sono la lettura delle recensioni con le stelle e la creazione di bozze di risposta. Il collegamento ha requisiti precisi:

essere proprietario o gestore di un solo profilo verificato;

accedere all’app web Gemini con un Account Google personale associato al profilo, non con un account scolastico o lavorativo;

avere almeno 18 anni;

tenere attiva l’impostazione che conserva l’attività: con quella disattivata Gemini non si collega;

usare solo l’app web gemini.google.com.

Chi gestisce più sedi, cioè più profili, non può quindi usare il collegamento.

Come si usa, dove è disponibile

Vai su gemini.google.com con l’Account Google personale che gestisce il profilo. Scrivi un prompt come quello indicato da Google: «Aiutami a scrivere una bozza di risposta alla mia ultima recensione». Se Gemini non usa l’app del Profilo dell’attività, aggiungi @Google Business Profile al prompt.

È disponibile in Italia?

Non è chiaro. La guida ufficiale in inglese dice che il collegamento è disponibile ovunque sia supportata l’app web Gemini. Una testata specializzata italiana, citando la guida di Google, riporta invece un’eccezione per lo Spazio economico europeo e il Regno Unito. Lingua e disponibilità territoriale sono due cose diverse. Prova sul tuo account: se Gemini non vede il profilo, usa il metodo dell’assistente generico.

E il pulsante «Reply to reviews with AI»?

È un’opzione che Google ha testato in Google Business Profile. Genera risposte suggerite che l’utente può rivedere, modificare e inviare manualmente. A un gruppo di attività è comparsa con la dicitura «Use Google AI to create personalised replies that build trust».

La disponibilità è incoerente tra account e recensioni. È stata vista in Stati Uniti, Brasile e India, ma non in modo diffuso in Europa. A novembre 2026 è un test, non una funzione su cui contare.

Quale strada conviene scegliere?

Strada Cosa fa Requisiti e limiti In Italia, a novembre 2026 Assistente generico (ChatGPT, Claude, Gemini) Scrive una bozza dalla recensione incollata Pubblichi tu da «Leggi recensioni» e «Rispondi» Utilizzabile Gemini collegato al Profilo Legge le recensioni e prepara bozze Un solo profilo verificato, Account Google personale, almeno 18 anni, app web Da verificare sul proprio account Pulsante «Reply to reviews with AI» Propone risposte da rivedere e inviare a mano Test con disponibilità incoerente Non visto in modo diffuso in Europa

Quali errori evitare?

Il primo è pubblicare la bozza così com’è. Le recensioni negative richiedono un’attenta revisione umana: la bozza è un punto di partenza, non la risposta finale.

Il secondo è confondere una recensione negativa con una falsa. Una critica a un’esperienza reale in genere resta online e va gestita con una risposta. Google invita a non segnalare una recensione solo perché non piace e non interviene nelle controversie tra attività e clienti.

Come si segnala una recensione che viola le norme?

Se la recensione è falsa o offensiva, cioè viola le norme di Google, puoi segnalarla invece di rispondere. Il titolare non può cancellarla da solo: solo le recensioni che violano le norme sono idonee alla rimozione.

Vai al profilo della tua attività e seleziona «Leggi recensioni». Seleziona «Segnala» accanto alla recensione. Scegli il motivo. Seleziona «Invia report».

L’esame in genere richiede diversi giorni. Se la recensione segnalata non è idonea alla rimozione, si può presentare un solo ricorso.

Per una critica che resta online, la risposta rimane lo strumento giusto. Puoi prepararla con l’IA, a patto che l’ultima parola sia tua.

Domande frequenti Come si risponde a una recensione negativa su Google con l’IA? Si copia il testo della recensione, lo si incolla in un assistente IA come ChatGPT, Claude o Gemini e si chiede una bozza di risposta. Il titolare rilegge la bozza con la recensione accanto, la corregge e aggiunge i fatti veri. Poi la pubblica dal Profilo dell’attività con «Leggi recensioni» e «Rispondi». Si può far rispondere l’IA alle recensioni su Google in automatico? Non è consigliato e per ora non è una funzione affidabile per l’Italia. Le fonti non concordano sulla pubblicazione automatica, e la guida ufficiale di Google parla di bozze di risposta. Qualsiasi testo generato va trattato come una bozza e riletto prima di essere pubblico. Gemini si può collegare al Profilo dell’attività in Italia? Non è chiaro. La guida ufficiale in inglese dice che il collegamento è disponibile ovunque sia supportata l’app web Gemini, mentre una testata specializzata italiana riporta un’eccezione per lo Spazio economico europeo e il Regno Unito. Conviene provare sul proprio account e, se Gemini non vede il profilo, usare un assistente generico. Si può cancellare una recensione negativa su Google? Il titolare non può cancellare da solo una recensione. Solo le recensioni che violano le norme di Google sono idonee alla rimozione e si segnalano da «Leggi recensioni» con «Segnala». Una critica a un’esperienza reale in genere resta online e va gestita con una risposta.

Fonte: Guida di Profilo dell’attività su Google – Gestisci le recensioni dei clienti (Google) · Guida di Profilo dell’attività su Google – Gestisci le recensioni dei clienti (versione it-SM) · Guida di Profilo dell’attività su Google – Segnala recensioni inappropriate · Guida di Profilo dell’attività su Google – Segnalare recensioni inappropriate (it-CH) · Google Business Profile tests AI-generated replies to reviews · Come gestire le recensioni con l’intelligenza artificiale · Manage your Business Profile on Google with the Gemini web app – Computer – Google Business Profile Help · Gemini per le piccole imprese è arrivato: il socio digitale che gestisce – Biz Academy® · Gemini e Google Business Profile: cosa può fare in Italia · Gemini Can Now Manage Your Google Business Listing — Here’s the Setup · Google Testing Reply To Reviews With Al · Gestisci il profilo dell’attività su Google con l’app web Gemini – Computer – Guida di Profilo dell’attività su Google