Gemini, come disattivare «Conserva attività» e cancellare le chat

di Redazione ZON

In sintesi. Per disattivare «Conserva attività» di Gemini da computer, l’utente apre «Impostazioni e guida» su gemini.google.com, sceglie «Attività» e fa clic su «Disattiva». Con «Disattiva ed elimina l’attività» Google cancella anche lo storico già salvato. Anche a impostazione spenta, Google conserva le conversazioni nell’account fino a 72 ore. Passaggi verificati a novembre 2026.

I punti chiave Google conserva le conversazioni di Gemini nell’account fino a 72 ore anche quando «Conserva attività» è disattivata.

L’opzione «Disattiva» spegne il salvataggio e lascia lo storico già presente, mentre «Disattiva ed elimina l’attività» spegne il salvataggio e cancella anche lo storico.

Per i maggiorenni «Conserva attività» è attiva per impostazione predefinita e l’attività più vecchia di 18 mesi viene eliminata automaticamente; la durata si può portare a 3 o 36 mesi.

Con «Conserva attività» spenta, Gemini sul telefono resta disponibile solo con 4 app: Utilità, Telefono, Messaggi e WhatsApp.

Negli account di lavoro o scuola, l’amministratore di Google Workspace controlla l’Attività delle app Gemini e le chat potrebbero non essere eliminabili dall’utente.

Per disattivare «Conserva attività» di Gemini da computer apri «Impostazioni e guida», poi «Attività», e fai clic su «Disattiva» in alto. Scegli «Disattiva ed elimina l’attività» se vuoi cancellare anche lo storico già salvato. Anche con l’impostazione spenta, Google conserva le conversazioni nell’account fino a 72 ore.

Informazioni verificate a novembre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Per chi è questa guida e cosa serve?

Serve un Account Google personale e l’app Gemini oppure il sito di Gemini aperto nel browser. Le pagine di aiuto di Google consultate descrivono gli stessi passaggi su computer, Android e browser del telefono. Non indicano requisiti di piano gratuito o a pagamento.

Se usi un account della scuola o di lavoro, la regola cambia: l’Attività delle app Gemini è controllata dall’amministratore di Google Workspace e le chat potrebbero non essere eliminabili da te.

Che cos’è «Conserva attività» e perché ha più nomi?

Quando è attiva, Google memorizza l’attività delle app Gemini nel tuo Account Google. Da «Le mie attività» puoi rivedere i prompt, eliminare l’attività e spegnere l’impostazione in qualsiasi momento. Per i maggiorenni è attiva per impostazione predefinita.

La stessa impostazione compare con nomi diversi: «Conserva attività», «Salva l’attività» e, in alcuni menu, «Attività delle app Gemini». Secondo fonti non ufficiali il vecchio nome inglese era «Gemini Apps Activity». Chi l’aveva già disattivata l’ha ritrovata spenta, perché le scelte sono state mantenute. Google non indica una data del cambio nelle pagine consultate.

Come si disattiva «Conserva attività» da computer?

Vai su gemini.google.com. Fai clic su «Impostazioni e guida». Fai clic su «Attività». In alto fai clic su «Disattiva». Scegli «Disattiva» per fermare il salvataggio, oppure «Disattiva ed elimina l’attività» per fermarlo e cancellare anche lo storico.

Come si disattiva dall’app Gemini su Android?

Apri l’app Gemini. A sinistra tocca «Menu». Tocca la tua immagine del profilo o l’iniziale. Tocca «Attività delle app Gemini». In alto tocca «On». Tocca «Disattiva» oppure «Disattiva ed elimina l’attività».

E da iPhone, iPad o dal browser del telefono?

Dal browser, sia su Android sia su iPhone, apri il sito di Gemini e segui questo percorso: in alto «Menu», poi «Impostazioni e guida», poi «Attività». Tocca «On» e poi «Disattiva» o «Disattiva ed elimina l’attività».

Per l’app Gemini su iPhone e iPad la pagina italiana di Google indica «Menu» e poi «Attività», ma i passaggi completi non sono stati verificati. Se le voci non coincidono, cercale nelle impostazioni dell’app o usa il browser.

Cosa succede alle chat dopo la disattivazione?

Le nuove chat non compaiono più nell’Attività delle app Gemini. Google però le tiene nell’account fino a 72 ore, per fornire il servizio ed elaborare eventuali feedback. Lo storico già salvato non sparisce da solo: va eliminato.

Cosa scegli Effetto «Disattiva» Spegne il salvataggio. Lo storico già presente resta. «Disattiva ed elimina l’attività» Spegne il salvataggio e cancella anche lo storico. «Elimina» e poi «Dall’inizio» Cancella tutta l’attività salvata. Eliminare una chat da «Recenti» Toglie quella chat anche dall’Attività delle app Gemini.

Come cancello tutte le chat, una sola chat o una singola attività?

Per cancellare tutto, apri «Attività delle app Gemini». Su computer il percorso è «Impostazioni e guida» e poi «Attività». In alternativa puoi andare su myactivity.google.com/product/gemini.

Sopra l’elenco delle attività tocca o fai clic su «Elimina». Scegli «Dall’inizio».

Per una singola attività su computer, nella pagina «Attività» scegli l’attività e fai clic sull’icona «Elimina attività» accanto. Su Android l’icona si chiama «Elimina elemento dell’attività».

Una sola chat dalla sezione «Recenti»

Nell’app mobile su Android, in «Recenti» tieni premuta la chat e tocca «Elimina». Nell’app web tocca la chat, poi in alto «Altro» e «Elimina». Vengono eliminati anche i contenuti creati in quella chat, come documenti e app di Canvas.

Con un account personale, la gestione delle chat recenti (trovare, fissare, eliminare) funziona solo se «Conserva attività» è attiva. Se vuoi togliere una chat precisa, fallo prima di spegnere l’impostazione.

Due casi concreti: quale strada scegliere?

Vuoi smettere di salvare e ripartire da zero. Scegli «Disattiva ed elimina l’attività»: spegni l’impostazione e cancelli lo storico in un solo passaggio.

Vuoi tenere Gemini com’è, ma togliere una conversazione. Lascia l’impostazione attiva ed elimina quella chat da «Recenti».

Si può scegliere per quanto tempo Google conserva l’attività?

Sì, se l’impostazione è attiva. Per impostazione predefinita l’attività più vecchia di 18 mesi viene eliminata automaticamente. Nella stessa pagina «Attività» puoi scegliere 3, 18 o 36 mesi, oppure «Non eliminare automaticamente l’attività».

Cosa si perde spegnendo l’impostazione?

Gemini continua a funzionare, ma con limiti. Sul telefono restano disponibili solo le app Utilità, Telefono, Messaggi e WhatsApp. Le altre app connesse, come Google Workspace, non sono disponibili. Se riattivi l’impostazione, Gemini riottiene l’accesso alle app collegate in precedenza.

Si perdono anche le funzioni di gestione delle chat recenti: trovare, fissare ed eliminare una conversazione.

Quali errori e avvertenze conviene conoscere?

Disattivare non cancella subito tutto. Le conversazioni restano fino a 72 ore nell’account. Lo storico già salvato si toglie solo con «Disattiva ed elimina l’attività» o con «Elimina» e «Dall’inizio».

Le conversazioni restano fino a 72 ore nell’account. Lo storico già salvato si toglie solo con «Disattiva ed elimina l’attività» o con «Elimina» e «Dall’inizio». Le chat già esaminate da revisori restano. Secondo una testata specializzata, Google scollega i dati dall’account prima della revisione, quindi quelle copie non si cancellano più da lì. Alcune fonti non ufficiali parlano di conservazione fino a tre anni, ma le pagine di Google consultate non lo confermano.

Secondo una testata specializzata, Google scollega i dati dall’account prima della revisione, quindi quelle copie non si cancellano più da lì. Alcune fonti non ufficiali parlano di conservazione fino a tre anni, ma le pagine di Google consultate non lo confermano. Gli altri servizi Google non sono toccati. Spegnere l’impostazione o eliminare l’attività di Gemini non cancella i dati negli altri servizi. Le impostazioni di Gemini non controllano nemmeno l’elaborazione delle chat per creare dati anonimizzati usati per migliorare i servizi Google.

Spegnere l’impostazione o eliminare l’attività di Gemini non cancella i dati negli altri servizi. Le impostazioni di Gemini non controllano nemmeno l’elaborazione delle chat per creare dati anonimizzati usati per migliorare i servizi Google. Google Messaggi e backup Android. Cancellare una chat nell’Attività delle app Gemini non la elimina da Google Messaggi né dai backup Android. In Google Messaggi si può eliminare solo l’intera chat con Gemini.

Cancellare una chat nell’Attività delle app Gemini non la elimina da Google Messaggi né dai backup Android. In Google Messaggi si può eliminare solo l’intera chat con Gemini. Account di lavoro o scuola. Le impostazioni sono dell’amministratore, che può anche attivare o bloccare le chat temporanee e l’eliminazione. Se l’organizzazione usa Vault, le chat «eliminate» possono restare conservate secondo le sue regole.

Le impostazioni sono dell’amministratore, che può anche attivare o bloccare le chat temporanee e l’eliminazione. Se l’organizzazione usa Vault, le chat «eliminate» possono restare conservate secondo le sue regole. Etichette diverse. A seconda di dispositivo, versione dell’app e distribuzione degli aggiornamenti, i nomi delle voci possono cambiare. Cerca quella più simile a «Attività».

C’è un modo per non salvare una conversazione senza spegnere tutto?

Sì: la chat temporanea. Non serve a migliorare Google AI con l’aiuto di revisori umani ed è pensata per parlare di cose che non vuoi che Gemini memorizzi o usi per personalizzare l’esperienza. Google non indica nelle pagine consultate il percorso nel menu: cerca la funzione nell’app.

Una testata specializzata riporta che anche le chat temporanee possono restare fino a 72 ore nell’account. Su un account di lavoro o scuola la chat temporanea può essere bloccata dall’amministratore.

Domande frequenti Come si disattiva Conserva attività su Gemini? Da computer si apre gemini.google.com, si fa clic su «Impostazioni e guida», poi su «Attività» e su «Disattiva» in alto. Da Android si apre l’app Gemini, si tocca «Menu», poi l’immagine del profilo, quindi «Attività delle app Gemini» e «On», e infine «Disattiva». In entrambi i casi si può scegliere anche «Disattiva ed elimina l’attività». Disattivando Conserva attività si cancellano le chat di Gemini? No, scegliendo solo «Disattiva» lo storico già salvato resta nell’Attività delle app Gemini. Per cancellarlo bisogna scegliere «Disattiva ed elimina l’attività» oppure usare «Elimina» e poi «Dall’inizio». Come cancello tutte le chat di Gemini? Si apre «Attività delle app Gemini» da «Impostazioni e guida» e «Attività», oppure da myactivity.google.com/product/gemini. Sopra l’elenco si tocca o si fa clic su «Elimina» e si sceglie «Dall’inizio». Per quanto tempo Google conserva le chat di Gemini dopo la disattivazione? Google conserva le conversazioni nell’account fino a 72 ore, per fornire il servizio ed elaborare eventuali feedback. Le nuove chat non compaiono più nell’Attività delle app Gemini. Cosa si perde se disattivo Conserva attività su Gemini? Gemini continua a funzionare, ma sul telefono restano disponibili solo le app Utilità, Telefono, Messaggi e WhatsApp. Si perdono anche le funzioni di gestione delle chat recenti: trovare, fissare ed eliminare una conversazione.

Fonte: Guida di App Gemini (Google) – Gestisci ed elimina l’attività nelle app Gemini, Computer · Guida di App Gemini (Google) –