Racconto di una notte, anticipazioni 8 novembre: Canfeza rapita

di Redazione ZON

In sintesi. Domenica 8 novembre 2026 alle 21.20 su Canale 5 va in onda «Racconto di una notte». Ferman inscena il proprio rapimento e scopre di non essere figlio di Asaf e Afet. Asaf ha un malore, Seref chiede la mano a Sureyya, Salih comunica a Mahir l’esito della riesumazione di Selim. Efsane partorisce d’urgenza e Canfeza viene rapita.

Aggiornamento del 08/11/2026 alle 12:08 Aggiornamento dell’8 novembre 2026. Secondo le anticipazioni pubblicate da Napolike.it l’8 novembre 2026, nella puntata ci sono altri sviluppi. Alla villa degli Yilmaz Asaf ha un malore improvviso. Seref chiede a Sureyya di sposarlo e subito dopo sviene, mentre Mahir reagisce alla proposta in modo durissimo. Salih contatta Mahir e gli comunica l’esito della riesumazione della tomba di Selim, ma le anticipazioni non dicono quale sia. Prima del rapimento Canfeza prepara anche una sorpresa per il compleanno di Mahir. La puntata si può vedere anche in streaming su Mediaset Infinity. Aggiornamenti Aggiornamento del 08/11/2026 alle 11:36 Aggiornamento dell’8 novembre 2026. Secondo le anticipazioni pubblicate da Today l’8 novembre 2026, nel finale della puntata Canfeza viene sequestrata da uno sconosciuto mentre è al telefono con Mahir. Ferman porta in laboratorio i campioni per il confronto del DNA e scopre che Asaf e Afet non sono i suoi genitori biologici. Asaf propone a Mahir di lasciare il lavoro e prendere la guida della famiglia Yilmaz, ma lui non rinuncia alle indagini. Lo sconosciuto che ruba l’auto a Canfeza fugge con Afet a bordo, e la vicenda si chiude in commissariato. La bambina di Efsane, nata d’urgenza, viene trasferita in terapia intensiva.

I punti chiave La puntata di «Racconto di una notte» va in onda domenica 8 novembre 2026 alle 21.20 su Canale 5.

Mahir scopre che lo zio Ferman ha inscenato il proprio rapimento per estorcere denaro al padre dopo il blocco dei conti correnti.

Canfeza accetta l’aiuto di uno sconosciuto, che le ruba l’auto.

Canfeza e Mahir decidono di provare ad avere un figlio.

Efsane rifiuta la somma di denaro offerta da Asaf, viene investita da un’auto e in ospedale la sua bambina viene fatta nascere d’urgenza.

Attenzione: spoiler. Nella puntata di «Racconto di una notte» in onda domenica 8 novembre 2026 alle 21.20 su Canale 5, Mahir scopre che lo zio Ferman è stato rapito, ma il sequestro è una messinscena. Efsane, invece, viene investita da un’auto.

Mahir corre alla villa e scopre che il rapimento di Ferman è finto

Mahir sta cercando di chiarire il legame tra Ozan, Rasit e Handan quando la madre Sureyya lo chiama d’urgenza. La telefonata lo costringe a correre alla villa, dove scopre che Ferman è stato rapito.

Mahir organizza un’operazione di salvataggio per liberare lo zio. Quando riesce a raggiungere Ferman, scopre che l’uomo ha inscenato il proprio sequestro per estorcere denaro al padre dopo il blocco dei conti correnti.

Canfeza perde l’auto e decide con Mahir di cercare un figlio

Nel frattempo Canfeza esce in auto a cercare Ferman insieme a Sureyya e Afet. Alla guida ha poca esperienza e accetta l’aiuto di uno sconosciuto, che con un colpo di mano le ruba la vettura.

Più tardi Canfeza si confida con Mahir e si lascia andare a dolorosi ricordi d’infanzia. I due parlano del futuro e del desiderio di diventare genitori, e decidono di provare ad avere un figlio.

Asaf offre denaro a Efsane, poi l’incidente e il parto d’urgenza

Asaf incontra in segreto Efsane e le offre una considerevole somma di denaro in cambio di un suo allontanamento definitivo da Ferman. Efsane rifiuta e se ne va sconvolta.

Mentre attraversa la strada, Efsane viene investita da un’auto. In ospedale la situazione precipita: la sua bambina viene fatta nascere d’urgenza e le condizioni sono critiche.

Quando va in onda la puntata

La puntata di «Racconto di una notte» è in programma domenica 8 novembre 2026 su Canale 5, con inizio alle 21.20.

Domande frequenti A che ora va in onda Racconto di una notte l’8 novembre 2026? La puntata di «Racconto di una notte» va in onda domenica 8 novembre 2026 su Canale 5. L’inizio è fissato alle 21.20. Cosa succede a Ferman nella puntata di Racconto di una notte dell’8 novembre? Mahir scopre che lo zio Ferman è stato rapito e organizza un’operazione di salvataggio. Quando lo raggiunge, scopre che Ferman ha inscenato il sequestro per estorcere denaro al padre dopo il blocco dei conti correnti. Cosa succede a Efsane in Racconto di una notte l’8 novembre? Asaf incontra in segreto Efsane e le offre una considerevole somma di denaro per allontanarsi definitivamente da Ferman. Efsane rifiuta e, mentre attraversa la strada, viene investita da un’auto. In ospedale la sua bambina viene fatta nascere d’urgenza e le condizioni di Efsane sono critiche. Cosa decidono Canfeza e Mahir in Racconto di una notte? Nella puntata dell’8 novembre 2026 Canfeza si confida con Mahir e parla di dolorosi ricordi d’infanzia. I due discutono del futuro e del desiderio di diventare genitori, e decidono di provare ad avere un figlio.

Immagine di repertorio

Fonte: TV Sorrisi e Canzoni