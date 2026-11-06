Come creare un Gem di Gemini che scrive i post del tuo negozio

di Redazione ZON

In sintesi. Il Gem di Gemini per i post del negozio si crea dal computer, sul sito web di Gemini: «Gem», «Nuovo Gem», nome e istruzioni (ruolo, compito, contesto e formato). Google sostituisce i Gem con le skill di Google e converte gli account personali dal 17 novembre 2026.

I punti chiave I Gem personalizzati di Gemini si creano, si modificano e si eliminano solo nella versione web di Gemini, quindi da computer.

Le istruzioni di un Gem seguono quattro elementi: utente tipo, attività, contesto e formato.

Google converte i Gem in skill a partire dal 17 novembre 2026 per gli Account Google personali.

Gli account Workspace business, enterprise e non profit passano alle skill a marzo 2027, quelli Workspace education a giugno 2027, secondo l’annuncio di Google del 30 settembre 2026.

Per le chat di Gemini vale un limite generale di 10 file per prompt e 100 MB per la maggior parte degli altri tipi di file.

Per creare un Gem per i post del tuo negozio, apri dal computer il sito web di Gemini, vai su «Gem», clicca «Nuovo Gem», dai un nome e scrivi le istruzioni: ruolo, compito, contesto e formato. Attenzione: Google sta sostituendo i Gem con le «skill» e la conversione per gli account personali parte il 17 novembre 2026, quindi il Gem che crei ora verrà trasformato.

Informazioni verificate a novembre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Cosa serve per creare un Gem?

Serve un Account Google personale con l’accesso a Gemini e un’età minima di 13 anni, o quella richiesta nel tuo paese. La guida ufficiale di Google non indica abbonamenti tra i requisiti.

I Gem personalizzati si creano, si modificano e si eliminano solo nella versione web di Gemini, quindi da computer. Una volta creato, il Gem compare anche nell’app mobile e nel riquadro laterale di Gemini in Google Workspace, e da lì puoi usarlo. Non funziona invece con Gemini Live.

Come si crea il Gem passo per passo?

Dal computer vai su gemini.google.com ed esegui l’accesso con il tuo Account Google. Fai clic su «Apri barra laterale», poi su «Gem». In alcune versioni la voce si chiama «Esplora i Gem»; se non la vedi, clicca prima su «Altro». Fai clic su «Nuovo Gem». Inserisci un nome, per esempio quello del negozio seguito da «Social». Scrivi le istruzioni seguendo lo schema della sezione successiva. Facoltativo: nella sezione «Conoscenza» fai clic su «Aggiungi file». Potresti dover scorrere in basso per trovarla. Prova il Gem con una richiesta nell’anteprima a destra. Se la risposta non ti convince, correggi le istruzioni. Salva il Gem. Per usarlo, vai su «Gem» e selezionalo nella sezione «I miei Gem». Per modificarlo, clicca sul Gem nella stessa sezione.

Cosa scrivere nelle istruzioni per i post di un negozio?

La guida di Google chiede istruzioni chiare e dettagliate, organizzate in quattro elementi. Più contesto dai, meglio funziona il Gem.

Elemento Cosa significa Per il tuo negozio Utente tipo Che ruolo ha il Gem e come risponde Social media manager del negozio Attività Cosa deve fare o creare Scrivere post per i social Contesto Le informazioni di sfondo Cosa vendi, a chi, tono, parole da evitare Formato La struttura che vuoi ottenere Lunghezza, emoji, hashtag, struttura del post

Se il negozio è a Salerno o in provincia, scrivilo nel contesto: il Gem potrà adattare il tono alla tua clientela.

Un esempio da adattare

Sostituisci le parti tra parentesi quadre con i tuoi dati: «Sei il social media manager di [nome del negozio], che vende [prodotti] a [città]. Scrivi post per Instagram e Facebook per presentare prodotti e promozioni. I clienti sono [chi sono]. Usa un tono [amichevole o formale] ed evita le parole [elenco]. Ogni post: massimo [numero] parole, [con o senza] emoji, [numero] hashtag, e una frase finale che invita a [passare in negozio o scrivere in messaggio]. Non inventare prezzi, orari o promozioni: usa solo quelli che ti indico.»

Poi, nella chat con il Gem, scrivi una richiesta come: «Scrivi un post su [prodotto], prezzo [prezzo], disponibile da [data]». In fase di creazione puoi anche chiedere a Gemini stesso di riscrivere e ampliare le istruzioni.

Come si aggiungono listino ed esempi di post?

Nella sezione «Conoscenza» puoi caricare file utili, per esempio il listino, la descrizione del negozio o alcuni post che ti piacciono. Con «Carica file» scegli un file dal dispositivo, con «Aggiungi da Drive» uno da Google Drive.

Per i file da Drive devi attivare «Conserva attività» e collegare Google Workspace alle app Gemini. Con «Disattiva citazioni di conoscenza», le risposte del Gem non mostrano più le citazioni dei file.

Google non indica, nella guida ai Gem, un limite preciso di file per «Conoscenza». Per le chat vale invece un limite generale: fino a 10 file per prompt e fino a 100 MB per la maggior parte degli altri tipi di file. Le foto non sono citate esplicitamente nella guida dei Gem.

Cosa succede al Gem dopo il 17 novembre 2026?

Google converte i Gem in skill: da novembre 2026 per gli Account Google personali, nel 2027 per gli account di lavoro e della scuola. I Gem rimossi vengono ricreati automaticamente come skill, insieme ai file supportati. Per chi ha meno di 18 anni su un account personale la conversione avviene più tardi.

Tipo di account Quando Account Google personali Conversione dal 17 novembre 2026; la pagina di assistenza italiana indica la rimozione dei Gem il 17 dicembre 2026 Workspace business, enterprise e non profit Marzo 2027, secondo l’annuncio di Google del 30 settembre 2026 Workspace education Giugno 2027, secondo lo stesso annuncio

Le fonti non sono allineate sulla data di rimozione: alcune testate parlano del 17 novembre 2026 solo come inizio della migrazione automatica. Vale la pagina di assistenza di Google, e la procedura potrebbe cambiare a ridosso della pubblicazione di questa guida.

Come si usa una skill al posto del Gem?

Le skill non si aprono dalla barra laterale. Si richiamano digitando «/» nella chat e scegliendole dall’elenco. Per Google richiedono l’impostazione «Conserva attività» e sono limitate agli utenti maggiorenni.

Per scriverne una efficace, la guida di Google consiglia di tenerla breve, come una scheda di riferimento e non un manuale. Servono regole di formattazione e modelli o esempi di output. Per i compiti creativi, come i post, lascia più libertà; per quelli rigorosi, dai istruzioni passo passo.

Puoi anche convertire il Gem a mano. Dalla pagina di assistenza risulta che bisogna aprire il Gem con «Modifica», scaricare uno per uno i file di «Conoscenza» e copiare nome, descrizione e istruzioni nella skill. Se ci sono file, vanno caricati insieme a un file SKILL.md in una cartella. Controlla i passaggi esatti sulla pagina di Google, perché la versione italiana può essere incompleta.

Google non ha chiarito, in una pagina ufficiale, se un utente gratuito potrà creare nuove skill. Alcune testate scrivono che la creazione è per ora riservata agli abbonati Google AI Pro e AI Ultra, altre che le skill sono distribuite a tutti.

Quali errori evitare?

Rileggi sempre i post prima di pubblicarli. Gemini può sbagliare o inventare dettagli: controlla prezzi, orari, promozioni e indirizzi.

Tieni una copia delle istruzioni e dei file del negozio. Alcuni tipi di file non sono supportati nelle skill e non verranno trasferiti con la conversione, e non è chiaro se tutte le opzioni dei Gem saranno disponibili nelle skill.

Diffida delle guide vecchie. Molte dicono che serve Gemini Advanced e usano nomi di menu diversi, come «Gestore dei Gem». Nella guida ufficiale la voce cambia a seconda della piattaforma: «Gem» o «Esplora i Gem».

Posso creare il Gem dallo smartphone?

No. Dal telefono puoi usare i Gem già creati, ma crearli, modificarli o eliminarli si può fare solo nella versione web di Gemini. Per questo conviene prepararlo dal computer e poi richiamarlo dall’app quando devi scrivere un post.

Domande frequenti Come si crea un Gem su Gemini? Si apre il sito web di Gemini dal computer, si va su «Gem» e si clicca «Nuovo Gem». Poi si inserisce un nome, si scrivono le istruzioni, si prova il Gem nell’anteprima a destra e lo si salva. Posso creare un Gem di Gemini dallo smartphone? No. I Gem personalizzati si creano, si modificano e si eliminano solo nella versione web di Gemini, quindi da computer. Dopo la creazione il Gem compare anche nell’app mobile e puoi usarlo da lì. Cosa succede ai Gem di Gemini dopo il 17 novembre 2026? Google converte i Gem in skill: la conversione per gli Account Google personali parte il 17 novembre 2026. I Gem rimossi vengono ricreati automaticamente come skill, insieme ai file supportati. La pagina di assistenza italiana indica la rimozione dei Gem il 17 dicembre 2026. Come si aggiunge il listino a un Gem di Gemini? Nella sezione «Conoscenza» del Gem si fa clic su «Aggiungi file». Con «Carica file» si sceglie un file dal dispositivo, con «Aggiungi da Drive» uno da Google Drive; per i file da Drive serve attivare «Conserva attività». Serve un abbonamento per creare un Gem di Gemini? Serve un Account Google personale con accesso a Gemini e un’età minima di 13 anni, o quella richiesta nel paese. La guida ufficiale di Google non indica abbonamenti tra i requisiti.

Fonte: Guida di App Gemini (Google) – Utilizza i Gem nelle app Gemini (Computer) · Guida di App Gemini (Google) – Utilizza i Gem nelle app Gemini (Android) · Guida di App Gemini (Google) – Utilizzare i Gem nelle app Gemini (iPhone e iPad) · Suggerimenti per creare Gem personalizzati – Guida di App Gemini · Come usare i Gem: una guida rapida per utilizzarli da subito · Carica e analizza file nelle app Gemini – Computer – Guida di App Gemini · About the transition from Gems to skills – Gemini Apps Help · Skills Gemini sostituiscono le Gems da novembre · Gemini Gratis: Cosa include, limiti e quando conviene pagare · Gemini Gems: What They Do and Where They Stop · writing effective prompts · Google Gemini starts turning your Gems into skills on November 17 – Notebookcheck News · Scrivi skill efficaci per le app Gemini – Guida di App Gemini · Google Brings Reusable Skills to Gemini Chat, Replacing Gems · Gemini dice addio ai Gems: dal 17 novembre diventano skill, ma crearle sarà a pagamento – Intelligenza Artificiale · Informazioni sulla transizione da Gem a skill – Guida di App Gemini · Gemini File Upload Limit: 100 MB, but Free Reads 48 Pages